E Okul VBS ile liselerin yüzdelik dilimleri, taban puanları ve kontenjanlar! E Okul Veli Bilgilendirme öğrenci girişi nasıl yapılır?

Okulların kapanmasıyla birlikte e-okul sayfasına da ilgi arttı. E okul VBS ekranı ile öğrenciler, lise tercihleri, okul durumu, not durumu gibi eğitimleri ile ilgili tüm detayları görüntüleyebiliyor. Öğrenci velileri de öğrencinin not ve diğer bilgilerine buradan ulaşabiliyor. E Okul VBS ile liselerin yüzdelik dilimleri, taban puanları ve kontenjanlar da e okul ile öğrencilerle paylaşılıyor. MEB E Okul VBS giriş ekranına aşağıdaki link üzerinde ulaşabilirsiniz.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

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