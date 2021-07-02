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Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:55 Son Güncelleme: 2.7.2021 10:55

E Okul VBS öğrenci girişi ekranı: 2021 E Okul MEB Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl ve nereden girilir?

E Okul VBS öğrenci girişi ekranı: 2021 E Okul MEB Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl ve nereden girilir?

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi, okulların açılacağı, eğitim öğretim yılının sona ereceği dönemlerde öğrenciler için ilgi odağı oluyor. E Okul VBS öğrenci girişi ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Telafi eğitiminin sürdüğü bugünlerde öğrenciler, gerek geçtiğimiz haftalarda alınan karneleri görüntülemek, gerek lise tercihleri ya da okul değişikliği durumlarını görmek için E Okul VBS öğrenci girişini araştırıyor. İşte, MEB'in paylaştığı bilgilere göre, E Okul Veli Bİlgilendirme Sistemi Öğrenci Giriş ekranı...

Haziran ayı ortasında ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören milyonlarca öğrenci, E OKul üzerinden karnelerine ulaştı. Telafi eğitimin devam ettiği bu süreçte E okul VBS öğrenci giriş ekranı öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. İlk defa erişecek olan öğrenci ve veliler, "E Okul MEB Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

DİJİTAL KARNELER VERİLDİ!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açıldı, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlandı.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E Okul VBS öğrenci girişi ekranı: 2021 E Okul MEB Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl ve nereden girilir?
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