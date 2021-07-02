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Giriş Tarihi: 2.7.2021 13:36

Karneler ne zaman verilecek? MEB E Okul VBS ile karne notu öğrenme ve sorgulama ekranı

Karneler ne zaman verilecek? MEB E Okul VBS ile karne notu öğrenme ve sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dijital karneye 18 Haziran'dan itibaren ulaşırken karne ve başarı belgelerini elden almak isteyenler 2 Temmuz itibariyle okul müdürlüklerine müracaat edebilecek. MEB E Okul VBS dijital karne notu bakma sayfası ile öğrenciler dijital karnelerine kavuşarak takdir teşekkür belgesi sorgulama da yapma imkanı tanınıyor. Böylelikle karneler ne zaman verilecek sorusu yanıt buldu. İşte MEB E Okul VBS ile karne notu öğrenme ve sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Basılı karne almak isteyenler karneler ne zaman verilecek, karneler nasıl alınacak sorusuna yanıt arıyor. 18 Haziran'da ilkokul, ortaokul ve lise karneleri E Okul VBS giriş ekranından erişime açılmıştı. Dijital karnenin dışında basılı karneleri almak isteyenler için 2 Temmuz tarihinde ise isteyenler yüz yüze karnelerini alabileceği duyurulmuştu. Buna göre; Karneler ne zaman verilecek? MEB E Okul VBS ile karne notu öğrenme ve sorgulama ekranı

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Temmuz'da okulların tatil edileceğini ancak karnelerin 18 Haziran'da e-Devlet üzerinden dijital olacak verileceğini duyurdu. Öğrenciler ve veliler dijital karneye 18 Haziran'dan itibaren ulaşabilecek. Ancak karne ve başarı belgelerini elden almak isteyenler 2 Temmuz itibariyle okul müdürlüklerine müracaat edebilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran itibariyle verilmeye başlanacak. Dersler 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İsteğe bağlı telafi dersleri için okullar 31 Ağustos'a kadar açık olacak. Bakan Selçuk, 1. ve 8. sınıf öğrencileri için çalışma kitapları, 1. ve 4. sınıf öğrencileri için çalışma yaprakları hazırlandığını aktardı.

E OKUL KARNE NOTU BAKMA EKRANI

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

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Karneler ne zaman verilecek? MEB E Okul VBS ile karne notu öğrenme ve sorgulama ekranı
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