Karneler ne zaman verilecek? MEB E Okul VBS ile karne notu öğrenme ve sorgulama ekranı

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Temmuz'da okulların tatil edileceğini ancak karnelerin 18 Haziran'da e-Devlet üzerinden dijital olacak verileceğini duyurdu. Öğrenciler ve veliler dijital karneye 18 Haziran'dan itibaren ulaşabilecek. Ancak karne ve başarı belgelerini elden almak isteyenler 2 Temmuz itibariyle okul müdürlüklerine müracaat edebilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran itibariyle verilmeye başlanacak. Dersler 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İsteğe bağlı telafi dersleri için okullar 31 Ağustos'a kadar açık olacak. Bakan Selçuk, 1. ve 8. sınıf öğrencileri için çalışma kitapları, 1. ve 4. sınıf öğrencileri için çalışma yaprakları hazırlandığını aktardı.

E OKUL KARNE NOTU BAKMA EKRANI

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilir. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilir.

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