ÖSYM takvimine göre bugün başlayacak olan KPSS tercihleri için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek kılavuz açıklamasına çevrildi. Adaylar bugün sistemden açılacak ekran üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada ise sabah saatlerinden itibaren KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.