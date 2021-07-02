İstanbul lise taban puanları: LGS YEP İstanbul Lise taban puanları 2021 sıralaması – İstanbul nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

LGS tercih maratonu başlıyor! Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte LGS YEP İstanbul taban puanları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları, bu sene de adayların gündeminde yer alıyor. İstanbul niğtelikli okul lise yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İstanbul 39 ilçede yer alan lise taban puanları haberimizde yer alıyor. İşte, 2021 İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ile ilgili merak edilenler...
LGS YEP İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI
LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS YEP İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2021
İstanbul merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. İstanbul ve 39 ilçesindeki liselerin taban puanları haberimizde.
MEB TERCİH ROBOTU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|100
|494,937
|0,02
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|492,5054
|0,04
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|68
|489,3159
|0,08
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|489,3159
|0,08
|0,01
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|485,0102
|0,15
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|481,8214
|0,22
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|204
|479,9473
|0,26
|0,04
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|477,4969
|0,35
|0,08
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|306
|470,3572
|0,59
|0,09
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|467,3894
|0,71
|0,14
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|466,9054
|0,74
|0,01
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|464,7581
|0,85
|0,09
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|463,6419
|0,89
|0,26
|İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|462,3265
|0,97
|0,26
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|461,4682
|1,01
|0,07
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|459,7828
|1,11
|0,3
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|459,7828
|1,11
|0,2
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|34
|457,9093
|1,21
|0,82
|İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|456,2329
|1,31
|0,29
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|454,6319
|1,42
|0,26
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|452,8025
|1,54
|0,01
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|452,3997
|1,56
|0,43
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|452,2444
|1,58
|0,45
|İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|451,8375
|1,61
|0,33
|İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|447,3809
|1,94
|1,14
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|445,9095
|2,07
|0,41
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|443,289
|2,29
|0,78
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|441,7156
|2,42
|0,97
|İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|441,5439
|2,44
|1,12
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|441,4536
|2,45
|0,82
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|440,8556
|2,5
|0,6
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|440,2938
|2,55
|1,43
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|80
|440,2938
|2,55
|1,04
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|438,5706
|2,71
|0,3
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|438,5706
|2,71
|1,14
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|437,4105
|2,82
|1,28
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|80
|436,6527
|2,9
|0,95
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|436,4949
|2,92
|0,82
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|435,6745
|3
|0,78
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|434,2211
|3,15
|0,29
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|60
|433,5472
|3,21
|0,97
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|433,1051
|3,26
|1,56
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|432,7562
|3,3
|1,16
|İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|432,1207
|3,37
|1,4
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İspanyolca
|30
|431,7894
|3,4
|1,55
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|90
|430,2222
|3,58
|0,81
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|160
|429,5096
|3,65
|2,53
|İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|429,4596
|3,66
|0,35
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|428,3573
|3,78
|2,52
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|428,0763
|3,81
|1,14
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|427,7247
|3,86
|1,72
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30
|425,996
|4,06
|1,65
|İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|425,6884
|4,1
|0,92
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|425,6838
|4,1
|2,59
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|40
|425,633
|4,1
|2,15
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|424,0576
|4,29
|1,35
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|120
|423,5809
|4,34
|2,82
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|423,2987
|4,38
|1,04
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İspanyolca
|30
|422,6948
|4,46
|1,81
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|421,798
|4,57
|2,89
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|421,7806
|4,57
|2,24
|İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|420,8331
|4,69
|2,77
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|420,4417
|4,74
|1,07
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|420,2796
|4,76
|1,47
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|418,9447
|4,94
|1,54
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|418,9037
|4,95
|1,56
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Almanca
|30
|418,4061
|5,01
|1,31
|İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|416,6296
|5,25
|1,43
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|416,4995
|5,27
|1,45
|İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|415,5235
|5,41
|0,47
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Japonca
|30
|415,4358
|5,42
|2,08
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|415,1979
|5,45
|2,12
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|414,5139
|5,55
|0,45
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|414,0832
|5,61
|3,55
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|414,0065
|5,63
|2,78
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|413,8404
|5,65
|3,21
|İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|412,1226
|5,9
|2,82
|İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|411,4245
|6
|3,48
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|411,1089
|6,05
|2,36
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|411,0877
|6,05
|0,79
|İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|409,8632
|6,24
|4,13
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|409,4923
|6,3
|2,24
|İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|408,4248
|6,46
|1,25
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|406,9052
|6,71
|1,28
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|406,302
|6,8
|2,69
|İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|405,81
|6,88
|3,59
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|405,5693
|6,92
|4,11
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|405,2258
|6,98
|0,86
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|404,9343
|7,02
|3,66
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|403,9698
|7,18
|4,22
|İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|403,6441
|7,24
|4,07
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|480
|402,4879
|7,43
|2,89
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|400
|401,8583
|7,54
|3,96
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|401,8099
|7,54
|0,9
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|400,4132
|7,79
|4,6
|İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|399,8611
|7,88
|2,9
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|399,768
|7,9
|2,18
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|399,5255
|7,94
|2,71
|İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|399,4989
|7,95
|0,97
|İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|399,1546
|8,01
|2,39
|İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|398,5008
|8,12
|4,19
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|398,4912
|8,13
|2,48
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|397,7041
|8,27
|2,32
|İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|397,328
|8,34
|3,93
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|397,1077
|8,37
|5,1
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|397,0883
|8,38
|3,26
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|395,0978
|8,74
|4,82
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|80
|395,023
|8,75
|6,06
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|40
|394,9271
|8,77
|4,7
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|200
|394,4551
|8,86
|4,03
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|393,5964
|9,03
|4,86
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|204
|393,0751
|9,13
|4,21
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|391,5722
|9,42
|4,1
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|390,6969
|9,59
|0,1
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|400
|390,6862
|9,59
|2,93
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|390,5262
|9,63
|3,84
|İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|389,5867
|9,82
|3,51
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|389,5668
|9,83
|3,39
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|170
|389,4696
|9,85
|4,17
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|389,0136
|9,94
|4,71
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|388,9406
|9,95
|1,21
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|387,4495
|10,25
|5,45
|İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|34
|387,222
|10,3
|3,27
|İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|387,1462
|10,31
|5,09
|İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|60
|386,5531
|10,44
|4,06
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|386,4497
|10,46
|4,4
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|384,3078
|10,91
|4,36
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|383,799
|11,03
|5,43
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|476
|383,7358
|11,04
|3,39
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|383,3637
|11,12
|3,62
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|30
|382,2813
|11,36
|2,74
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|381,5794
|11,5
|3,7
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|381,5537
|11,51
|4,98
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|320
|381,4063
|11,54
|4,14
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|380,2601
|11,79
|4,4
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|379,9736
|11,86
|7,33
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|379,6886
|11,92
|6,78
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|378,1292
|12,27
|4,59
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|376,5841
|12,64
|3,1
|İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|376,0782
|12,76
|4,92
|İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|374,8032
|13,06
|0,92
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|374,3584
|13,17
|2,67
|İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|373,6426
|13,34
|4,8
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|373,4763
|13,39
|2,53
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|373,4343
|13,4
|1,49
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|370,8397
|14,03
|1,66
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|370,7882
|14,04
|3,64
|İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|370,5878
|14,09
|0,8
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|369,2738
|14,41
|9,5
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|367,288
|14,92
|8,34
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|367,171
|14,95
|3,29
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|366,0458
|15,24
|10,71
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|366,0277
|15,25
|9,94
|İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|366,026
|15,25
|8,64
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|365,5577
|15,37
|7,41
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|364,6925
|15,59
|7,14
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|364,5011
|15,64
|4,09
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|363,5087
|15,89
|9,54
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|362,4658
|16,17
|6,49
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|361,944
|16,31
|8,61
|İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|361,4344
|16,44
|3,06
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|361,1533
|16,51
|3,78
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|359,7709
|16,88
|5,25
|İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|358,913
|17,12
|8,29
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|358,6296
|17,2
|1,14
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|358,4644
|17,24
|6,22
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|358,0868
|17,35
|8,6
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|357,5995
|17,48
|6,76
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,8508
|17,69
|10
|İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|356,3869
|17,82
|11,64
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|355,269
|18,13
|4,09
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|355,2218
|18,14
|10,86
|İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|354,9903
|18,21
|6,39
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|354,9599
|18,22
|10,24
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|354,422
|18,37
|7,73
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|353,0347
|18,75
|7,32
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|352,9618
|18,78
|9,36
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|352,9438
|18,78
|10,69
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|351,709
|19,14
|1,52
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|351,64
|19,16
|11,49
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|351,597
|19,17
|5,08
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|102
|351,3245
|19,25
|6,77
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Çince
|30
|351,0701
|19,32
|6,5
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|350,874
|19,38
|7,89
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|350,0407
|19,63
|8,53
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|349,9527
|19,65
|10,24
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|40
|347,9104
|20,26
|5,55
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|347,2899
|20,44
|7,78
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|346,8856
|20,56
|10,58
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|346,4353
|20,7
|12,92
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|345,4832
|20,98
|7,92
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|345,1559
|21,08
|10,09
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|344,5692
|21,26
|4,27
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|343,148
|21,68
|8,78
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|342,8158
|21,78
|12,01
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|342,593
|21,85
|7,16
|İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|342,3169
|21,94
|11,5
|İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|341,4682
|22,2
|13,41
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|340,006
|22,65
|10,81
|İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|339,7302
|22,74
|10,57
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|338,6646
|23,07
|10,14
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|338,4462
|23,14
|8,81
|İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|337,9529
|23,3
|15,25
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|337,875
|23,33
|13,3
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|337,5548
|23,43
|10,97
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|336,9872
|23,61
|10,31
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|336,6769
|23,71
|5,23
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|336,0642
|23,91
|11,71
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|336,0249
|23,93
|13,27
|İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|334,2735
|24,49
|10,51
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|333,1233
|24,86
|16,33
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|332,7859
|24,97
|13,45
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|331,8843
|25,28
|15,29
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|331,3828
|25,44
|10,76
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,9175
|25,93
|15,64
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|329,8069
|25,96
|10,5
|İSTANBUL / ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|328,5295
|26,4
|8,37
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|327,8057
|26,64
|8,26
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|102
|327,1168
|26,87
|12,66
|İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|326,341
|27,14
|15,32
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|325,3815
|27,47
|12,2
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|325,2039
|27,53
|10,27
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,6673
|27,72
|7,09
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,1456
|27,9
|13,77
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,1293
|27,91
|13,27
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,1181
|27,91
|13,02
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|323,9985
|27,95
|9,29
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|323,7098
|28,06
|19,41
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|321,195
|28,96
|15,09
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,4893
|29,21
|12,55
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,7918
|29,46
|12,44
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,0707
|29,72
|10,37
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|317,428
|30,33
|20,84
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|317,3759
|30,35
|12,5
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|316,2993
|30,75
|13,87
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|315,8757
|30,91
|8,27
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|314,4469
|31,45
|4,68
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|314,2094
|31,53
|10,07
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|313,7127
|31,73
|20,21
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|313,3606
|31,86
|12,36
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,895
|32,04
|17,51
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,3457
|32,24
|18,59
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|312,2149
|32,29
|12,17
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|311,8779
|32,41
|12,39
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|311,7531
|32,46
|13,12
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|311,5271
|32,55
|12,9
|İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|311,4347
|32,58
|10,35
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|311,3836
|32,6
|9,43
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|310,9553
|32,77
|10,64
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|310,4051
|32,99
|13,07
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|309,9691
|33,16
|10,47
|İSTANBUL / PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|308,852
|33,6
|18,39
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|308,7433
|33,64
|14,69
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|308,5948
|33,7
|19,47
|İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|308,503
|33,74
|17,61
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|308,2382
|33,84
|10,29
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|308,0663
|33,9
|16,34
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|307,7276
|34,03
|14
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|307,6649
|34,06
|18,83
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|307,4719
|34,13
|21,92
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|307,3195
|34,19
|9,54
|İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|305,5205
|34,89
|16,21
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|303,9992
|35,52
|11,22
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|303,9943
|35,52
|15,81
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|302,7931
|36,01
|12,54
|İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|301,8762
|36,39
|15,96
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|301,6991
|36,47
|15,56
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|301,6111
|36,5
|19,19
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|301,0118
|36,75
|7,5
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|300,9508
|36,77
|20,23
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|300,7639
|36,85
|17,7
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|299,3172
|37,46
|17,32
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|298,9634
|37,61
|9,9
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|298,7318
|37,71
|21,47
|İSTANBUL / ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|298,7279
|37,71
|10,66
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,6905
|37,72
|17,42
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|298,6102
|37,75
|11,28
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,9059
|38,06
|18,6
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,3432
|38,3
|17,13
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|296,9908
|38,45
|15,88
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|296,7393
|38,56
|10,6
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|296,5062
|38,66
|23,93
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,8481
|38,95
|20,8
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,3565
|39,16
|17,46
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,0337
|39,31
|11,75
|İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|294,9365
|39,35
|16,71
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|294,8709
|39,38
|23,52
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|294,1112
|39,72
|15,26
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|294,0318
|39,75
|24,68
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|293,9919
|39,77
|18,15
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|293,632
|39,93
|16,67
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|293,1436
|40,15
|18,65
|İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|292,7966
|40,3
|11,61
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|292,6053
|40,38
|17,79
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|292,4887
|40,44
|10,96
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|292,1685
|40,58
|17,66
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,326
|41,41
|20,8
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|290,2811
|41,43
|16,27
|İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|289,7028
|41,7
|24,45
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|289,3553
|41,86
|15,12
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|289,0293
|42,01
|13,66
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,8316
|42,1
|20,6
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,831
|42,1
|23,78
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,7476
|42,14
|14,91
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,4992
|42,26
|13,17
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|287,2072
|42,85
|24,99
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,1865
|42,86
|24,62
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|287,0683
|42,92
|8,29
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|286,037
|43,4
|16,7
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|285,6215
|43,61
|27,04
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|285,1205
|43,84
|23,51
|İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|284,8137
|43,98
|26,02
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|283,9536
|44,4
|24,82
|İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|283,8073
|44,47
|21,53
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|283,7803
|44,48
|19,51
|İSTANBUL / FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|283,7636
|44,49
|20,24
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|283,6765
|44,53
|23,6
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|283,4229
|44,65
|18,79
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|282,9386
|44,89
|16,44
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|282,5588
|45,07
|12,81
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|282,3554
|45,17
|28,83
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|281,784
|45,45
|18,52
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|281,6529
|45,51
|29,32
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,4517
|45,61
|14,6
|İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|281,0839
|45,79
|17,29
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,0039
|45,83
|20,56
|İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|280,9908
|45,84
|25,9
|İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|280,7898
|45,94
|26,97
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|280,6962
|45,99
|25,83
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|280,2179
|46,22
|27,91
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|279,2395
|46,72
|21,44
|İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|278,4248
|47,13
|28,62
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|278,2252
|47,23
|21,44
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|278,073
|47,31
|21,93
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,0386
|47,32
|14,17
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,8607
|47,92
|21,23
|İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|276,5708
|48,07
|9,11
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,3527
|48,18
|23,05
|İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|276,1523
|48,29
|19,57
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|276,0604
|48,33
|15,91
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|275,8922
|48,43
|7,89
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|275,5026
|48,63
|10,38
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|275,2071
|48,78
|14,62
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|275,1099
|48,83
|12,2
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|274,9208
|48,93
|13,28
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|274,8057
|48,99
|16,78
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|274,4946
|49,16
|19,82
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,8303
|49,51
|26,84
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,5687
|49,65
|18,14
|İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,5336
|49,67
|21,67
|İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,3454
|49,77
|22,4
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,1121
|49,89
|20,24
|İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,0642
|49,92
|32,7
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|272,9208
|50
|14,13
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|272,0092
|50,48
|22,71
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|271,5849
|50,7
|33,73
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|270,8568
|51,09
|21,95
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|270,3486
|51,36
|21,57
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|270,0066
|51,54
|24,05
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|268,2081
|52,52
|25,4
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|267,8143
|52,74
|19,01
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|267,7524
|52,77
|13,54
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|267,0405
|53,16
|27,83
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|265,9506
|53,76
|39,64
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|265,7647
|53,86
|23,08
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|265,7245
|53,88
|20,66
|İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|265,5103
|54
|21,62
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|265,3163
|54,11
|26,49
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|264,5669
|54,54
|20,75
|İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|264,4138
|54,63
|12,48
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|263,6088
|55,09
|36,71
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|263,364
|55,23
|18,01
|İSTANBUL / ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|262,9288
|55,48
|25,36
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|260,3599
|56,95
|32,28
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|259,9067
|57,22
|13,22
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|259,5082
|57,45
|17,36
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|259,0777
|57,71
|18,25
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|259,0454
|57,73
|18,31
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|258,7133
|57,93
|23,44
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|257,9732
|58,37
|10,86
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|257,0052
|58,94
|24,4
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,6013
|59,18
|26,65
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|255,7667
|59,69
|15,57
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|255,3597
|59,93
|21,52
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|255,2741
|59,98
|18,27
|İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|254,7788
|60,28
|28,22
|İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|254,6323
|60,37
|19,25
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|253,9539
|60,78
|21,45
|İSTANBUL / BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,736
|60,9
|16,74
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|253,5481
|61,02
|11,38
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|253,0857
|61,3
|24,93
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|253,0597
|61,31
|34,01
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|252,2283
|61,81
|20,24
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|251,6732
|62,15
|23,76
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|251,5078
|62,25
|30,19
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|251,1197
|62,49
|31,96
|İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|246,2204
|65,59
|32,03
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|246,1523
|65,63
|28,25
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|245,5825
|66
|20,23
|İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|243,6106
|67,26
|24,36
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|242,5821
|67,93
|15,92
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|241,9886
|68,32
|30,85
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|239,9893
|69,62
|38,56
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,2977
|70,09
|33,1
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,1252
|70,2
|27,07
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|238,7735
|70,43
|19,61
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|238,7601
|70,44
|32,21
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|236,7527
|71,77
|21,97
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|235,957
|72,3
|38,35
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|235,2842
|72,74
|28,94
|İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|235,2681
|72,76
|27,77
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|234,2761
|73,42
|36,17
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|232,7121
|74,44
|21,16
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|232,0953
|74,86
|12,42
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|228,6951
|77,14
|17,03
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|228,191
|77,48
|39,26
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|225,4302
|79,3
|28,36
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|221,7591
|81,68
|35,45
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|221,5368
|81,83
|35,53
|İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|194,7315
|95,46
|26,84
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|175,3105
|99,19
|19,17