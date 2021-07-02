Naçizane Ne Demek? Naçizane Kelimesinin Anlamı Ve Doğru Yazılışı Nedir?

Farsça ve Arapça, edebiyat vasıtasıyla Türkçe'nin kelime haznesini arttıran dillerdendir. Dilimizde geniş bir kullanım alanı kazanan naçizane kelimesi de Farsça kökenli sözcükler arasında yer alır. Anlam ve köken bakımından sık sık araştırılan sözcükler arasında, naçizane ne demek sorusu da yanıt arıyor. Naçizane kelimesinin anlamı ve doğru yazılışı nedir sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin anlamı, kökeni ve doğru yazılışı.

NAÇİZANE NE DEMEK?

Naçizane kelimesi Farsça'dan dilimize geçmiştir. Nâçiz sözcüğü nâ-"Farsça olumsuzluk ön eki" çiz "şey" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. +ane eki ise sonuna geldiği kelimeyi zarflaştırır ve durum tarif eder. Kelimenin anlamı "önemsiz bir şey, hiçbir şey" şeklindedir. Ancak bazen "haddi olmayarak" manasına da gelir. Naçiz sıfat, naçizane zarftır.

NAÇİZANE FİKİR NE DEMEK?

Naçizane kelimesi genellikle alçakgönüllülükle söylenen, kendini övmemek ve bilmişlik taslamamak adına kullanılan bir ifadedir. Naçizane fikir, "haddim olmayarak, üstüme vazife değil ama, önemsiz bir fikir olarak" manalarına gelecek şekilde bir fikir paylaşıldığında kullanılır.

NAÇİZANE TAVSİYE NE DEMEK?

Naçizane tavsiye de aynı şekilde, kişinin üstünlük taslamadan, karşısındakine akıl vermek değil öneride bulunmak amacında olduğu durumlarda kullanılır. Alçakgönüllülükle öneride bulunmak olarak özetlenebilir.

NACİZANE Mİ NAÇİZANE Mİ?

Kelimelerin doğru yazımı imla kurallarına ve dilin doğru kullanımına önem veren pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Naçizane kelimesi de bu bağlamda yazılışı yönünden inceleniyor. Kelimenin naçizane şeklinde yazımına rastlansa da bu yanlış bir kullanımdır. Kelimenin doğru yazılışı naçizane şeklindedir.

NAÇİZANE CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Bunun için sizlere, naçizane, bir tavsiyem olacak." (Tarık Buğra)

Naçizane bir armağan vermek istiyorum.

Buna naçizane gelişme diyorum.

Bu yüzden naçizane bir katkı yaptım.

Benim bu konuda naçizane fikrim konunun derhal kapatılması yönünde