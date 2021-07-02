Nesnel Ne Demek? Nesnel Cümle, Yargı, Anlatım Nedir? Nesnel Cümle Örnekleri

Dilimizde objektif kelimesine alternatif olarak üretilen nesnel kelimesi Türkçe kökenlidir. Objektif ve ispata dayalı olan bilim dalları nesnelin konusuna girerken, felsefede de bu terim önemli bir yer tutar. Bu nedenle pek çok vatandaş nesnel ne demek sorusuyla bu kelimeyi mercek altına alıyor. Nesnel cümle, yargı, anlatım nedir sorularının yanıtı ve nesnel cümle örnekleri haberimizde yer alıyor.

NESNEL NE DEMEK?

Fransızca objectif kelimesi objektif haliyle Türkçe'ye geçmiştir ancak bu kelimenin Türkçe hali nesnel olarak karşımıza çıkar. Objektif kelimesi obje "nesne" kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla bu kullanıma uygun olarak nesnel sözcüğü de nesneden türetilmiştir. Nesnel, "nesneye ait, tarafsız ve ispatlanabilen durum veya yargı" gibi anlamlar taşır.

NESNEL NE ANLAMA GELİR?

Nesnel, kişiye göre değişmeyen, herkesçe onaylanan ve kanıtlanabilen yargılara denir. Nesnel yargı bildiren cümleler öznenin dışında gerçekleşir ve öznelin tam zıttıdır. Bu sebeple ispatlanabilen olgu, durum ve yargılar nesnel, ispatlanamayan ve kişiye göre değişen şeyler ise öznel sayılır.

NESNEL CÜMLE NE DEMEK?

Nesnel cümle; kanıtı olan, genel geçer kabul edilen, kişiye özgü olmayan yargıları içeren cümlelerdir. Bu yargılar kişilerin fikirlerinin üzerindedir ve yoruma kapalıdır. Konuyla ilgili literatürde karşılığı ve ispatı söz konusudur.

NESNEL YARGI NE DEMEK?

Nesnel cümleler nesnel yargılardan oluşur. Kişi kendi düşünce ve yorumunu katamaz, aksi halde öznel yargıya dönüşür. Kesin ve bilimsel ifadeler içerir. Muğlak ve belirsiz ifadelere yer yoktur, net ve kesindir. Bu tip yargıların bilimsel dayanağı olmak zorundadır. Deneyle, kitabi bilgilerle ya da konuyla ilgili doktrinlerle ispatlanan, "bence, bana göre" ifadelerine yer vermeyen yargılardır. Nesnel yargıları değiştirebilecek tek şey zamandır. Doğruluğu ispatlanan bir olayın ilerleyen yıllarda değillenmesi mümkündür.

NESNEL ANLATIM NEDİR?

Nesnel anlatım gerçekliği ispatlı anlatım türüdür. Göreceli olmayan ve nesnel yargılar içeren anlatım tarzıdır. Okullarda anlatılan dersler nesnel anlatıma örnektir.

NESNEL KELİMESİYLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Türk alfabesinde 29 harf vardır.

Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir.

Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

Oyunda dört kadın, üç erkek oyuncu rol almış.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldığında 21 yaşındaydı.