Paranoyak Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Paranoyak Nedir?

Toplumun küçük bir kesimini etkileyen paranoid kişilik bozukluğu psikiyatrik hastalığı olanlarda yaygın olarak görülmektedir. Kişiye hayatı zorlaştıran bu hastalık kaygı ve endişe halinin normalin çok üzerinde olduğu durumlarda yaşanır. Bu hastalıkla ilgili paranoya ne demek, paranoyak ne demek gibi sorular son günlerde gündeme geliyor. TDK sözlük anlamına göre paranoyak nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

PARANOYA NE DEMEK?

Paranoya, kişinin aşırı endişeli ve korku halinde olduğu, yersiz kuruntulara sebep olan bir rahatsızlıktır. Yunanca paranous kelimesine dayanan bu ifade "düpedüz delilik" anlamına gelir. Para "dışarıda" nous "akıl, aklını kaçırma" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Tarihte kuruntu ve delirme durumlarını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Genelde korku, öfke, abartılı ve gerçeklik payı olmayan şüphe, komplo teorilerine inanma, topluma karışmayı engelleyecek çeşitli korkular hastalığın belirtileri arasındadır.

PARANOYAK NE DEMEK TDK?

Paranoyak paranoya hastalığına sahip kişiler için kullanılan bir ifadedir. Ancak günümüzde bu anlamı aşarak normalden biraz fazla kuruntulu ve evhamlı kişiler için de paranoyak ifadesi kullanılır olmuştur. Ancak bu ifade abartılı düzeyde kuşku, sanrı, çevreye güvensizlik şeklinde kendini gösteren paranoya halinde olan kişiler için geçerlidir. Bu teşhis alanında uzman doktorlar tarafından konulmaktadır. Hafif paranoyak temayül toplumda hayli yaygındır ancak bunların ileri düzeye erişmesi ve önlenememesi halinde paranoya söz konusu olur.

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Paranoid kişilik bozukluğu ya da halk arasında yaygın olan kullanımıyla paranoya, kişinin ortada bir kanıt olmamasına rağmen zarar göreceğine dair aşırı endişe halinde olması olarak ifade edilir. Hayal gücünün katkısıyla olayların kötü sonuçlanacağına olan inanç sonucu oluşur. Paranoya rahatsızlığı bulunan insanlar çoğu zaman tehdit altında hisseder ve izlendiğine, dinlendiğine, birilerinin onunla ilgili kötü planları olduğuna inanır.

PARANOYAK NEDİR?

Paranoyak günlük hayatını olumsuz etkileyecek düzeyde korku ve kuşkuya sahip kişilere söylenir. Paranoyak kişiler sanrıları gerçek sandıkları için çoğu zaman tedaviyi reddeder. Zihinlerinde yarattıkları dünya gerçek dünyadan daha baskındır. Hastalığa genelde anksiyete (kaygı bozukluğu) da eşlik eder. Terapi, düzenli ilaç kullanımı ve yakınların desteği ile hastalık tedavi edilebilir.