Piramidin Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir? Piramidin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Piramidin hacmini bulmak için öncelikle yapmamız gereken şey o piramidin taban yüzeyinin alanını bulmaktır. Piramitlerin taban yüzeyi; üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen veya daha fazla kenar sayısına sahip çokgenler olabilmektedir. Piramidin yan yüzeyleri ise sadece üçgen şeklinde olabilir. Piramitte yan yüzlerinin hepsinin birleştiği noktaya tepe noktası denmektedir. Ve tepe noktasından piramidin tabanına atılan dik ise o piramidin yüksekliğini ifade etmektedir. Piramidin hacmini bulmak için ise taban alanı ile tepe noktasından tabana inen yüksekliği ile çarpılması, çıkan sonucun ise 3'e bölünmesi gerekmektedir.

PİRAMİDİN HACİM FORMÜLÜ

Piramidin hacim formülünü yazabilmemiz için o piramidin taban yüzeyinin hangi geometrik şekle sahip olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Taban alanı (A) ve yüksekliği (h) bilinen bir piramit için hacim formülü şu şekildedir:

V= A.h/3

Eğer taban yüzü kenarları 4 cm olan bir kare ve yüksekliği 12 cm olan bir piramidin hacmini hesaplamak istiyorsak öncelikle karenin alanını bulmamız gerekmektedir. Karenin alanı ise;

4.4 = 16 şeklindedir. Bundan sonra yapmamız gereken işlemler verilen formülde istenilen sayıları yerlerine yazmaktır. Yani bu piramidin hacmi:

16.12/3 = 64 cm3 olarak karşımıza çıkmaktadır.