S Hangi Element, Periyodik Tabloda Nerede? S Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda daha kolay yol alabilmek için elementleri belirli simgelerle gösterirler. Bu simgeler elementin İngilizce isminin baş harfinden ya da baş harflerinden oluşur. Doğada, maddelerde, insan vücudunda bulunan bazı elementlerin simgeleri günlük yaşamda da sık sık karşımıza çıkar. Bu yazımızda S elementinin özelliklerinden ve periyodik tablodaki yerinden bahsedeceğiz.

S HANGİ ELEMENT?

Kimya alanında çalışanların ya da fen bilimleri öğrencilerinin periyodik tablo çalışırken en çok merak ettiği sorulardan biri de "S simgesi hangi elementin sembolüdür?" sorusudur. Doğada katı halde bulunan elementlerden biri olan kükürt elementi S sembolü ile gösterilir.

KÜKÜRT ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Kükürt elementi S simgesiyle gösterilen bir ametaldir. Limon sarısı bir renge sahip olan kükürt elementi maddenin katı halinde karşımıza çıkar.

Doğadaki en yaygın elementlerden biri olan kükürtün yer kürenin % 0,06'sını oluşturduğu biliniyor.

Kükürtün atom numarası 16'dır.

Kükürtün en yaygın özelliği bir bakteri öldürücü oluşudur. Kükürt yaygın olarak hafif müshil etkisiyle kullanılır.

Doğal kükürte alçıtaşı ya da kireç taşı katmanları arasında rastlanır. Sicilya, Louisiana ve Japonya'da bulunan eski volkanların etrafında bulunan doğal kükürt yataklarıyla doludur.

Antikçağdan beri varlığı bilinen elementlerden biri olan kükürtün kimyasal bir element olarak ele alınışı ve incelenmesi 1777'de Fransız kimyacı Lavoisier ile başlamıştır. Bir kimyasal element oluşunun kesinleşmesi ise 1810 yılında Gay Lussac ve Thenard'ın deneyleriyle mümkün olmuştur.

Kükürtün tadı ve kokusu yoktur. Isıyı ve elektriği iletmeyen kükürt 113° derecede erir ve açık sarı sıvı bir hal alır. Sıcaklık arttırılırsa açık sarı sıvı halde bulunan kükürtün esmerleşerek koyu ağdalı bir hale geldiği kaydedilmiştir. Kükürtün kaynamak için 446,6° derece sıcaklığa ihtiyacı vardır.

Kükürt kimyasal özellikleri açısından oksijenle benzerlik gösterir.

Kükürtün kullanım alanları denince listenin ilk sırasında kükürt dioksit gazı, sülfürik asit, karbon sülfür, tiyosülfat üretimi gelir.

Kara barut ve havai fişeklerin bileşiminde saf kükürte rastlanır.

Bakterileri ve asalakları öldürmek amacıyla da kullanılan kükürte üzüm bağlarının kabusu külleme hastalığından kurtulmak için de başvurulur.

Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan şampuanların yapımında da kükürt kullanılır. Yani kükürtün halk arasında bilinen doğal bir ilaç çeşidi olduğu da söylenebilir.

Kükürtle hazırlanan pek çok ilaç pomat yapılarak sürüldüğünde bazı ilaçları iyileştirme etkisi gösterir. Uyuz ve egzama tedavisinde, alerjik reaksiyonlarda, yanıklarda, kulak hastalıklarında kükürte başvurulur. Bazı halk kaynaklarında çocuk düşürmek için de kükürt kullanıldığından bahsedilse de tüm bu yöntemler asla ve asla bir hekime danışılmadan uygulanmamalıdır.

İnsan vücudunun kükürte ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir. Sağlıklı saçlar, sağlıklı tırnaklar ve cilt için kükürte ihtiyaç duyulur. Vücudun oksijen dengesini koruyan kükürt B Grubu vitaminlerinin görevini yerine getirebilmesi için de gereklidir.

Son olarak kan şekeri seviyesini kontrol etmek ve safra üretimini kolaylaştırmak için de kükürte başvurulabilir.

S PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Kükürt elementi periyodik tabloda 16 atom numarası ve S simgesi ile 16. grupta (sütun), 3. periyotta (satır) ve p grubunda bulunur.