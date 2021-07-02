Sıvıların Hacmi Ne İle Ölçülür? Sıvı Maddelerin Hacmi Nasıl Bulunur?

Hacim, bir cismin uzay boşluğunda kapladığı alan olarak tanımlanmaktadır. Uzay üç boyuta sahip olduğundan cisimlerin hacimleri de her zaman üç boyutludur. Katıların, sıvıların ve gazların hepsinin bir hacmi vardır. Ve hacim genel olarak maddenin ortak özellikleri arasındadır. Belirli bir basınç ve sıcaklıkta katıların ve sıvıların hacimleri sabittir. Katıların hacmi hem hesaplanabilir hem de ölçülebilir. Gazların hacmi ise bulundukları kabın hacmine eşittir. Sıvıların hacmi ise dereceli silindir yani beher ile ölçülmektedir.

SIVILARIN HACMİ NE İLE ÖLÇÜLÜR?

Katıların, sıvıların ve gazların hacimlerini ölçmek için çeşitli yöntemle bulunmaktadır. Sıvıların hacmi dereceli silindir (beher) yardımı ile ölçülebilmektedir. Sıvıların hacmini ölçerken kullanılan birim genellikle litre (L)'dir. Sıvının hacmini ölçmemiz için sıvıyı öncelikle bir dereceli kabın içine koymamız gerekmektedir. Sonra bu dereceli kabın dışında yazan değerden bu sıvının kaç litre ya da mililitre olduğunu okuyabiliriz. Birbirine karışmayan iki sıvının hacimlerini ölçerken bu sıvıların ayrı ayrı hacimlerini ölçeriz ve daha sonra iki sıvının hacmini birbiri ile toplarız.