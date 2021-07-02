18 Haziran'da dijital karnelerine ulaşan öğrenciler basılı karnelerini Temmuz ayında alacak. Bilindiği üzere; corona virüs nedeniyle eğitim öğretim yılının bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde devam etti. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından ise 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı (UDEP) yaz tatili bölümü olarak bilinen Telafide Ben De Varım programı hakkında bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda; telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kimler katılabilir? Telafi eğitimi zorunlu mu gönüllü mü?