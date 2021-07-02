18 Haziran'da dijital karnelerine ulaşan öğrenciler basılı karnelerini Temmuz ayında alacak. Bilindiği üzere; corona virüs nedeniyle eğitim öğretim yılının bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde devam etti. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından ise 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı (UDEP) yaz tatili bölümü olarak bilinen Telafide Ben De Varım programı hakkında bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda; telafi eğitimi ne zaman başlayacak, kimler katılabilir? Telafi eğitimi zorunlu mu gönüllü mü?
Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.
TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Buna göre telafi eğitimi gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak.
TELAFİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?
Telafide Ben de Varım programı öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velileri de kapsıyor.
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