YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ile YKS tercihleri hangi tarihte?

YKS 2021 Haziran ayı içerisinde iki oturum halinde tamamlandı. Sonuçlar için geri sayım sürerken, puanların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başlayacak. Üniversitesi tercihlerine kısa bir süre kalması nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimi tercih tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar öğrenciler ile paylaştı. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri...
YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.