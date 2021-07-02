Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ile YKS tercihleri hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:13 Son Güncelleme: 2.7.2021 10:14

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ile YKS tercihleri hangi tarihte?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ile YKS tercihleri hangi tarihte?

YKS’de sınav maratonu sona erdi. ÖSYM takvimi ile belirlenen tarihlere göre YKS tercihleri aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. YKS üniversite tercihleri için geri sayım sona ererken adaylar, “YKS tercihleri ne zaman yapılacak” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere göre üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2021 YKS tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler...

YKS 2021 Haziran ayı içerisinde iki oturum halinde tamamlandı. Sonuçlar için geri sayım sürerken, puanların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başlayacak. Üniversitesi tercihlerine kısa bir süre kalması nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimi tercih tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar öğrenciler ile paylaştı. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri...


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları üniversite adaylarına uygulandı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.



YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.



YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.



Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ile YKS tercihleri hangi tarihte?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA