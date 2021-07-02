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Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:10 Son Güncelleme: 2.7.2021 10:14

YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YÖKDİL/2 başvuruları alınmaya başlandı. YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlanırken sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu da netlik kazandı. ÖSYM kılavuzunda, YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenecek ve YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır gibi konulara açıklık getirildi. 2 Temmuz itibarı ile başlayacak olan YÖKDİL başvuruları, 12 Temmuz'da sona erecek. Peki, 2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte, ÖSYM kılavuzu ve YÖKDİL başvurusu hakkında detaylar...

YÖKDİL 2021 için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, aday işlemleri sayfası üzerinden YÖKDİL başvuru ekranı erişime açıldı. YÖKDİL 2021 ücreti ve diğer merak edilen bilgiler de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, sınav sürecine ilişkin detaylar ve YÖKDİL başvuru ekranı...

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre YÖKDİL-2 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son tarih 13 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

 Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

 Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

 Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

 ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

 Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

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YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
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