YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

YÖKDİL 2021 için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, aday işlemleri sayfası üzerinden YÖKDİL başvuru ekranı erişime açıldı. YÖKDİL 2021 ücreti ve diğer merak edilen bilgiler de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, sınav sürecine ilişkin detaylar ve YÖKDİL başvuru ekranı...
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre YÖKDİL-2 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son tarih 13 Temmuz 2021 olarak açıklandı.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)