YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile 2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

YÖKDİL 2021 için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, aday işlemleri sayfası üzerinden YÖKDİL başvuru ekranı erişime açıldı. YÖKDİL 2021 ücreti ve diğer merak edilen bilgiler de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, sınav sürecine ilişkin detaylar ve YÖKDİL başvuru ekranı...

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.