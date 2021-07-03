AÖL sınavları ne zaman, son gün tarihi belli mi? MEB ile Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri son günlerde binlerce açık lise öğrencisi tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının, 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan ile 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59arasında online olarak yapılacağı duyurulmuştur.

AÖL SINAVLARI SON GÜN NE ZAMAN? AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2021

Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları kılavuzu yayınlandı. Takvime göre AÖL online sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

ONLİNE SINAVLAR HAKKINDA

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.