Mülakatların tamamlanması ve bireysel değerlendirme aşamasının geride kalmasının ardından öğrenciler gözlerini BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanması beklenen sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Temmuz ayı içerisinde açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? MEB ile 2021 BİLSEM sonuçları için tarih belli oldu!
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sonuçları MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak bireysel değerlendirmelerin tam kapanma döneminde yapılmaması nedeni ile takvimde belirtilen günler de ileri bir tarihe ertelendi.
BİLSEM'in güncellenen takvimine göre, BİLSEM sonuçları 14 Temmuz'da açıklanacak.
Sonuçlara itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilir. İtirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacaktır.
BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ 2021
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM'in açılımı "Bilim ve sanat merkezleri"dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.
Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.