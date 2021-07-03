Dikdörtgen Prizmanın Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir? Dikdörtgen Prizmanın Hacmi ve Yüzey Alanı Nasıl Hesaplanır?

Dikdörtgen prizma sadece bir geometri kavramı olarak değil, günlük hayatımızın da bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir kitap, bir kibrit kutusu, tabletler hepsi birer dikdörtgen prizmasıdır. Günlük hayatta da çokça karşımıza çıkan bu geometrik kavramın hacmini bulabilmek için öncelikle dikdörtgen prizma nedir onu bilmemiz gerekmektedir. Dikdörtgen prizma; tüm yüzeylerinin dikdörtgen olduğu ve bu yüzlerin birbirlerine dik olarak yerleştiği 3 boyutlu bir prizmadır.

DİKDÖRTGEN PRİZMANIN HACMİ NASIL BULUNUR?

Dikdörtgen prizma; tüm yüzeylerinin dikdörtgen olduğu ve bu yüzlerin birbirlerine dik olarak yerleştiği 3 boyutlu bir prizmadır. Bu prizmanın 6 tane yüzü, 4 tane yanal yüzü, 2 tane taban yüzü, 8 tane köşesi, 4 tane yanal ayrıtı, 8 tane taban ayrıtı bulunmaktadır. Yanal ve taban yüzlerin hepsi dikdörtgendir. Yanal yüzlerin hepsi birbiri ile eştir. Taban yüzlerin hepsi birbirine eştir. Taban yüzeyinin kenarlarına a ve b dersek, yanal yüzün kenarları ise a ve c dir. Dikdörtgen prizmasının hacmi ise kenar uzunluklarının üçünün birbiri ile çarpılması ile bulunmaktadır.

DİKDÖRTGEN PRİZMANIN HACİM FORMÜLÜ

Dikdörtgen prizmasının 2 taban dikdörtgeni ve 4 yanal dikdörtgeni bulunmaktadır. Yanal yüz kenar uzunluklarına a ve b, taban yüz kenar uzunluklarına b ve c dersek;

Dikdörtgen prizmasının hacmi = a.b.c olarak hesaplanır.

DİKDÖRTGEN PRİZMA HACİM HESAPLAMA

Dikdörtgen prizmasının hacmi dikdörtgenin sahip olduğu kenarlarının çarpımı şeklindedir. Elimizde eğer yanal yüzünün kenar uzunlukları 10 cm ve 8 cm olan ve taban kenar uzunlukları 10 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgen prizma bulunuyorsa bu dikdörtgen prizmasının hacmi şu şekilde hesaplanır:

Dikdörtgen prizmanın hacmi = 10.5.8 = 400 cm3