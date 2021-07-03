KPSS 2021 tercih kılavuzu: ÖSYM ile KPSS tercih başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır ve kontenjanlar neler?

Önceki gün kamu personeli adaylarının erişimine açılan KPSS tercihleri, bugün de devam ediyor. KPSS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından belirlendi. Tercih maratonunun başlamasıyla birlikte KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor soruları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. KPSS tercih başvurusu ve kontenjanlar ile ilgili detaylar da adaylar ile paylaşıldı. İşte, KPSS başvuru tarihleri, tercih kılavuzu ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar...
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.