Kürenin Hacmi Nasıl Hesaplanır? Kürenin Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir?

Kürenin hacmini bulabilmek için iki tane kavramın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi yarıçap bir tanesi ise "pi" sayısı. Yarıçapı bilmek için ise öncelikle çap kavramını bilmemiz gerekir. Kürenin çapı; kürenin yüzündeki sabit bir noktadan kürenin merkezinden geçmek koşulu ile diğer bir noktaya doğrusal bir şekilde ulaşıncaya kadar olan mesafedir. Çapın ikiye bölünmüş hali bize yarıçapı vermektedir ve kürenin hacmini bulmak için kullanacağımız ölçü yarıçap yani (r) dir. Pi sayısı, çemberin çevresinin çapına oranını veren ve sabit olarak karşımıza çıkan bir sayıdır. İşlemlerde "3,14" olarak alınır ve "π" şeklinde gösterilir.

Kürenin hacmi iki sabit sayı ile kürenin yarıçapının küresi ile çarpılmasından elde edilir. Bu sabit sayılardan bir tanesi 4/3 diğeri ise (π) olarak gösterilen ve "pi sayısı" olarak bilinen 3,14 sabit sayısıdır. Bu iki sayı ile kürenin yarıçapının kendisi ile 3 defa çarpılması bize kürenin hacmini verir.

KÜRENİN HACİM FORMÜLÜ

Kürenin hacmini bulmak için iki kavramın bilinmesi gerekir. Bunlar "Pi sayısı" ve "yarıçap (r)" kavramlarıdır. Eğer bir kürenin yarıçapını biliyorsanız kürenin hacmini bulmak oldukça basittir. Kürenin hacim formülü ise şu şekildedir:

V = 4/3. Π.r3 = 4/3.3,14.r.r.r