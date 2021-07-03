Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan SABAH'a telafi eğitimi açıklaması





Bu program, bir buçuk yıl sürecek. Yaz döneminde ise öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı yorgunluklarını atabilecekleri bir programa davet ediyoruz. Katılım, öğrencilerimiz için de öğretmenlerimiz için de isteğe bağlı olacak. Velilerimizin de katılabileceği yaz kamplarımız olacak. Salgın döneminin kayıplarını birlikte telafi edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" dedi.