YKS sonuçları için tarih bilgisi açıklandı! ÖSYM ile 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalarda yapılan TYT, AYT ve YDT oturumları ile sona erdi. Adaylar, sınavın ardından YKS sonuçları için heyecan dolu bir bekleyişe başladı. YKS sınav sonuçları ile beraber adayların üniversite puanı belli olacak ve tercih süreci başlayacak. Bu noktada, YKS sonuçları ne zaman belli olacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili olarak bilgi paylaşıldı. ÖSYM, adayların merakla beklediği YKS sonuçları ne zaman açıklanacak konusuna ilişkin açıklama yayınladı.

İşte, detaylar;