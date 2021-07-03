YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte?





YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.