Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Temmuz ayında düzenlenecek olan DGS sınav yerleri yayınlandı. Adaylar sınava hazırlıklarını sürdürürken sınav giriş yerleri belgesi sorgulamalarına hız kazandırdı. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunları eğitimlerini lisans programına tamamlamaya hak kazanıyor. Buna göre; 2021 DGS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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