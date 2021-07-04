Perspektif Ne Demek? Perspektif Nedir?

Resimle ilgili olan perspektif sözcüğü, terim anlamının dışına çıkarak günlük dile yerleşmiş olsa da anlamından çok uzaklaşmamıştır. Çeşitli alanlarda ve konuşma dilinde kullanım hacmi bulunan bu sözcük, perspektif nedir, perspektif ne demek sorularıyla inceleniyor. Kelimelerin kökeni ve doğru kullanılışı hakkında araştırma yapmayı sevenler bu kelimeyi mercek altına alıyor. İşte perspektif sözcüğüyle ilgili merak edilenler.

PERSPEKTİF NE DEMEK?

Latince per+ "ön,ileri" ve spect- "bakmak" kelimelerinin birleşimiyle kurulan bu sözcük perspectivus "bakışa ilişkin, bakışsal" anlamını kazanmıştır. Fransızca'ya perspectif şeklinde geçen bu kelime bakış açısı ve resimde derinlik etkisi yaratma sanatı olmak üzere iki anlam kazanmıştır. Dilimize de bu anlamlarıyla geçen perspektif TDK sözlük anlamına göre bakış açısı, görünge, nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı manasına gelir.

PERSPEKTİF TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Perspektif ya da Türkçe haliyle görünge, eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü şeklinde ifade edilebilir. Resim sanatında perspektif; üç boyutlu nesneleri kağıt üzerine, yani iki boyutlu düzleme, her açıdan ele alarak belli bir ölçü ve oranda çizme işine denir. Nesnenin ve mekanın görünümü, çizim yapana uzaklığı ve konumu, ışığın nesnenin üzerine düşüş açısı ve derinliği gibi pek çok detaya önem verilir. Perspektif çizimler renklerden bağımsız olarak biçim ve orantı bakımından 3 boyutlu bir gerçeklik izlenimi verir.

PERSPEKTİF BAKIŞ AÇISI NE DEMEK?

Perspektif bakış açısı olarak nitelendirilen kavram; kişiye, bağlama ve duruma göre değişikliklerin farkında olmak olarak özetlenebilir. Bir olayı farklı açılardan ele almak, olay ve durumların kişilere göre değişiklik göstermesi perspektif bakışla ilgilidir. Özellikle sosyal bilimlerde konuya hangi perspektiften bakıldığı olayların gidişatını etkilemektedir. Felsefe ve edebiyatta da perspektif bir akımın oluşumunu, bir romanın kurgusu ve seyrini doğrudan etkilemektedir.

PERSPEKTİF CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Bakış açını biraz perspektif tutarsan bu dersi halledersin.

Bu nesnelerin perspektif açısı çok farklı duruyor.

Perspektif ile ilgili edindiğim bilgiler sınavda çok işime yaradı.