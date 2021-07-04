Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarının arttığı dönemlerde "pik yapmak" terimi kullanıldı. Bu terimle ilk kez karşılaşan pek çok kişi pik ne demek, pik yapmak nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İngilizce'den dilimize geçen bu sözcük vaka sayılarının hareketini ifade ederken kullanılıyor. İşte bu kelimenin anlamı ve doğru kullanımı.

PİK NE DEMEK?

Pik sözcüğü İngilizce'deki peak sözcüğünden dilimize geçmiştir ve sivri uç, dağ zirvesi, doruk anlamlarına gelmektedir. Pik çeşitli terim anlamlarının dışında dilimizde genellikle bir olayın zirve yaptığı durumda kullanılır. Pik seviyesi "zirve noktası" anlamına gelmektedir. Zirve, doruğa ulaşmak, üst sınır, rekor düzeyi, tavan yapmak gibi manaları vardır.

PİK NEDİR?

Pik kelimesi denizcilik, oyun, sanayi ve ekonomi alanlarında farklı terimsel anlamlara sahiptir. Oyun terimi olarak "maça" anlamına gelir. Denizcilikte "geminin arka tarafından açılan üçgen biçimli yelken" manasındadır. Sanayi terimi olarak ise "dökme demir" manasına gelir.

PİK YAPMAK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre pik yapmak, bir olayın ya da gelişmenin en üst seviyeye ulaşması, tavan yapması, zirveye ulaşması anlamına gelir. Örneğin Koronavirüs vaka sayılarında pik yapma durumu, rakamların en yüksek aşamaya ulaştığı ve düşüşü yakaladığı nokta için kullanılır. Pik yapmak ifadesi vaka sayılarının artışta olduğu süreci değil artışını tamamlayarak erişebileceği en üst noktaya ulaştığı konumu ifade etmek için kullanılır.

PİK SEVİYESİ VE PİK NOKTASI NE DEMEK?

Pik seviyesi rakamsal olarak ölçülebilen bir durumun grafik üzerinde değerlendirildiğinde ulaştığı en üst seviyedir. Artışta olan bu olayın bir noktadan sonra azalışa geçmesi sonucu, ulaşabildiği en üst nokta pik kabul edilir. Bu nokta için rekor seviye, tavan, zirve noktası gibi ifadeler kullanılır.