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Giriş Tarihi: 4.7.2021 07:49 Son Güncelleme: 4.7.2021 07:49

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak olan 20 bin öğretmen ataması için mülakatların tamamlanmasının ardından gözler sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ön başvuruların da bitmesi ile birlikte “Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar sürüyor. Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirmeler sonucunda erişime açılacak ve sonuçlar MEB sayfası üzerinden ilan edilecek. Bu kapsamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları/ sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bekleniyor!

20 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak ve sonuçlar MEB sayfası üzerinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri alınacak. Buna göre; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları/ sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih belli oldu!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

KARANTİNADAKİ ADAYLARIN SINAV TARİHLERİ

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-25Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 28 Haziran-2 Temmuz arasında düzenlenecek.

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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