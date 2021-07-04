20 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak ve sonuçlar MEB sayfası üzerinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri alınacak. Buna göre; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları/ sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih belli oldu!