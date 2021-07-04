Pandemi sebebiyle okullarına uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi programı hazırladı. MEB Telafide Ben de Varım programı hakkında veli ve öğrencileri bilgilendirirken, derslerin bu hafta başlayacağı ve Ağustos sonuna kadar süreceği bildirildi. Öğrenciler ve veliler telafi eğitimi ne zaman başlıyor diye merak ederken, pek çok veli de telafi eğitimi zorunlu mu, başvuru süreci bitti mi diye araştırıyor. İşte telafi eğitimi programına ilişkin merak edilenler.
TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURU SÜRECİ BİTTİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen programa ilişkin başvurular 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında alındı. UDEP kapsamında düzenlenen Telafide Ben de Varım eğitim programına ilişkin başvuru süreci belirtilen tarihte son buldu.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili ile ilgili kısmı olan Telafide Ben de Varım programı 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanacağı program, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Program okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve lise kademelerinde 5 Temmuz itibariyle başlayacak.
TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?
Telafi eğitimi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitiminin zorunlu olmadığını belirterek, gönüllülük esaslı bir proje yürütüldüğünün altını çizdi. Program; öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayacak şekilde oluşturuldu. Gönüllülük esasına dayalı olan program süresince fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olacak şekilde dört ana temada faaliyet planlanıyor.