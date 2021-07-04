Pandemi sebebiyle okullarına uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi programı hazırladı. MEB Telafide Ben de Varım programı hakkında veli ve öğrencileri bilgilendirirken, derslerin bu hafta başlayacağı ve Ağustos sonuna kadar süreceği bildirildi. Öğrenciler ve veliler telafi eğitimi ne zaman başlıyor diye merak ederken, pek çok veli de telafi eğitimi zorunlu mu, başvuru süreci bitti mi diye araştırıyor. İşte telafi eğitimi programına ilişkin merak edilenler.

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURU SÜRECİ BİTTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen programa ilişkin başvurular 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında alındı. UDEP kapsamında düzenlenen Telafide Ben de Varım eğitim programına ilişkin başvuru süreci belirtilen tarihte son buldu.