Milyonlar "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorularına yanıt ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği tarihi duyurmuştu. Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 öğretim yılında öğrenciler okullarına geri dönecek. Bu kapsamda detaylar merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı o tarih…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde 13 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kayıt işlemleri, 4 Ağustos'ta YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben Ağustos ayı içinde tamamlanacak. Öğrencilerin yurt başvuruları ve kayıtları da Ağustos'a kadar tamamlanmış olacak.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?
2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi de araştırma konusu oldu. Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar gibi 2 Temmuz'da kapanacak. 3 Temmuz-13 Eylül arası üniversiteler için yaz tatili olacak.