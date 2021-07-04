Milyonlar "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorularına yanıt ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği tarihi duyurmuştu. Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 öğretim yılında öğrenciler okullarına geri dönecek. Bu kapsamda detaylar merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı o tarih…