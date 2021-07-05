2021 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu, ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır: Kıdem tazminatı tavanı hesaplama 2021!

En az 1 yıldır son iş yerinde çalışan kişiler kıdem tazminatından faydalanabiliyor. İşçinin işten çıkarılması nedeniyle verilen kıdem tazminatı, emeklilik, kadınlar için evlilik ve benzeri sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatından faydalanabiliyor. Bu nedenle milyonları etkileyen bu husus, 2021 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu, ne kadar oldu diye araştırılıyor. Ayrıca işten ayrılma durumunda olan pek çok kişi, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır diye merak ediyor. İşte kıdem tazminatı tavanı hesaplama ve güncel veriler!
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranlarının açıklanması ve memur zamlarının belli olması ile şekilleniyor. Ocak ayından Temmuz ayına geçen 6 aylık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte bu enflasyonun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi halinde oluşacak fark memur ve memur emeklilerine ödeniyor. Bu oran da kıdem tazminatı tavanının artışını belirliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da 8.224,10 TL olarak belirlendi.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
Son alınan brüt ücret üzerinden yapılan kıdem tazminatı hesabı brüt ücrete yıl boyu alınan düzenli ödemelerin de dahil edilmesiyle hesaplanır. Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanan bu ücretin bir üst sınırı bulunuyor. Kıdem tazminatı tavanı, "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez" hükmüyle sabittir. Bu rakam her yıl enflasyon oranlarına bağlı olarak artmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanır. Tavan rakamını memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı belirler. Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştur. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar yüzde 5,45 enflasyon zammı alacak. Buna göre Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8.224,10 TL'dir.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA
Bir çalışanın brüt maaşı son belirlenen kıdem tazminatı tavanının yani 7.638,96 TL'nin üzerindeyse kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışan ise çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu kıdem tazminatını hesaplayabilir. En yüksek kıdem tazminatı yasa ile belirlenmektedir. Bu rakam Temmuz ayı itibariyle 8.224,10 TL olarak belirlenmiştir.