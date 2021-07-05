2021 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu, ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır: Kıdem tazminatı tavanı hesaplama 2021!

En az 1 yıldır son iş yerinde çalışan kişiler kıdem tazminatından faydalanabiliyor. İşçinin işten çıkarılması nedeniyle verilen kıdem tazminatı, emeklilik, kadınlar için evlilik ve benzeri sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatından faydalanabiliyor. Bu nedenle milyonları etkileyen bu husus, 2021 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu, ne kadar oldu diye araştırılıyor. Ayrıca işten ayrılma durumunda olan pek çok kişi, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır diye merak ediyor. İşte kıdem tazminatı tavanı hesaplama ve güncel veriler!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranlarının açıklanması ve memur zamlarının belli olması ile şekilleniyor. Ocak ayından Temmuz ayına geçen 6 aylık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte bu enflasyonun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi halinde oluşacak fark memur ve memur emeklilerine ödeniyor. Bu oran da kıdem tazminatı tavanının artışını belirliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da 8.224,10 TL olarak belirlendi.