5. Sınıf Metinler Arası Karşılaştırma Konu Anlatımı – 2 Farklı Metinde Karşılaştırma Nasıl Yapılır?

Metin karşılaştırma yolu ile farklı ya da benzer durumlar göz önünde bulundurulur. Bu sayede metinlerde anlatılmak istenenler çeşitli yönleri ile birlikte ele alınmaktadır. 5. Sınıf Türkçe programında birçok konu başlığı yer almaktadır. Bu konu başlıklarından biri olan metinler arası karşılaştırma ile ilgili bilinmesi gereken bazı ipuçları konuyu kavramak açısından öğrencilere yarar sağlamaktadır. Şimdi, 5. Sınıf metinler arası karşılaştırma konu anlatımına yazımızda yer vereceğiz. Aynı zamanda 2 farklı metinde karşılaştırma nasıl yapılır? Sorusuna değineceğiz. İşte tüm detaylar…

METİN KARŞILAŞTIRMA KONU ANLATIMI

Varlık ya da kişilerden yola çıkarak farklı ya da benzer yanları gözlemlemek için yapılan kıyaslamaya karşılaştırma adı verilmektedir. Yani karşılaştırma, arasında bir ilişki durumunun söz konusu olduğu varlık veya kavramları farklı veya ortak yönleri ile ele almaktır.

Metinler arası karşılaştırma yaparken sadece iki varlık veya kavram arasındaki karşıtlıklar ele alınmaz. Bu noktada öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta metin karşılaştırma konusundaki benzerliklerden de büyük ölçüde faydalanılması gerektiğidir.

2 FARKLI METİNDE KARŞILAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

Düşüncenin gerçekliğini ispat etmeye büyük oranda etkili olması sebebiyle karşılaştırma gerek sözlü gerekse yazılın anlatımda sık başvurulan yöntemlerden biridir. Karşılaştırmanın mevcut olduğu metinlerde yaygın olarak "daha, pek, çok," gibi derecelendirme belirten sözcükler yer alır. Aynı zamanda karşılaştırma durumunun yer aldığı paragraflarda "ne var ki, bunun yanında, oysa, ise" ve benzeri sözcüklerden faydalanılabilir.

Genel olarak kavramlar ve varlıklar karşılaştırılırken karamsar-iyimser, tembel-çalışkan, genç-yaşlı, cesur-korkak, iyimser-karamsar gibi yönler ile kıyaslama söz konusudur. Bu paragrafta ifade edilen düşünce, kavram ya da varlık daha somut bir halde ifade edilmiş olur.

Şimdi konu ile alakalı olarak vereceğimiz örneklerle metinleri karşılaştırma konusuna yakından bir bakalım;

Hikaye olay, kişiler ve mekan yönü ile sınırlı bir çeşittir. Hikayenin bu özelliği sayfa sayısına da yansıdığından genellikle hikayeler üç beş sayfadır. Dolayısıyla olaylar ve kişiler tamamen ele alınmamaktadır. Bir roman söz konusu olduğunda ise sayfa sayısı yüzlercedir. Çünkü romanda kişiler ve mekan detaylı olarak ele alınır. Kişiler hem ruhsal hem de fiziksel açıdan detaylı bir şekilde tanıtılır.

Görüldüğü üzere yukarıdaki paragrafta bir karşılaştırma söz konusudur. Hikaye ve roman çeşitli yönleri ile kıyaslanmıştır. Yazar, her iki türü kişiler, olaylar, uzunluk, kısalık ve mekan açısından karşılaştırmış ve bunların romanda hikayeden daha detaylı bir şekilde ele aldığını ifade etmiştir.

Bu defa farklı bir örnek ile devam edelim;

İradesi güçlü insanlar bir işe başlamadan önce o işle alakalı karşılarına çıkabilecek sorunları, zorlukları en başından göz alır. Yaşadıkları problemleri çözmek adına sonuna kadar mücadele verirler. Bu nedenle de çalışmaları esnasında morallerini bozmadan, azim ve sabırla çalışarak işlerini başarıyla sonlandırırlar. Maymun iştahlılar, diğer bir ifade ile hevesi çabuk geçenler ise çok geçmeden işten sıkılır, yeni bir işe başlama hayali kurar veya ufak bir problem karşısında o işi yarıda keserler. Bu davranışları ise onlara başarısızlığın kapısını aralamaktadır.

Yukarıdaki parçada, iradeli ve maymun iştahlı kişiler iş yaşamındaki davranış ve tavırları bakımından karşılaştırılmıştır. Yazar, burada da karşılaştırma yönteminden faydalanmış olup iş yaşamında başarı yakalamanın bir irade işi olduğunu belirtmiştir. Hevesi çabuk kırılan kişilerin ise başarılı olma ihtimallerinin olmadığına değinmiştir.