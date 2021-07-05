AÖF yaz okulu kayıt/ders seçim ekranı: Açıköğretim 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ve ders seçimi nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar

KİMLER AÖF YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRACAK?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

- Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.

-Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

-Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.

-Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.

-Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.

-Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

- Öğrenciler Ders-Ekle Sil işlemini tamamladıktan sonra tekrar ders eklemeleri halinde oluşan fark borçlarını 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.