Ankara lise taban puanları yayınlandı! LGS YEP Ankara lise taban puanları sıralaması ile 2021 nitelikli okul yüzdelik dilimleri

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu olmuştu. Bugün ise LGS tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte, Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Ankara'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. Tercihler için hazırlıkların başlamasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS YEP lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları ile ilgili bu seneye ait verilere ulaşmaya çalışıyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Ankara Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Ankara ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…