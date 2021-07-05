Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtları hakkındaki tüm bilgilere yayınlanan kılavuzdan ulaşabilecekler. AÖF yaz okulu kayıtları ile bu hafta Pazartesi günü başlayacak. Yaz okulu sınavının ise 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanırken konu ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda; "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ile ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.