AÖF yaz okulu için geri sayım sona eriyor. Yaz okulu kayııtlarının alınacağı yöntemden AÖF yaz okulu ücreti ve eğitimin nasıl yapılacağı hakkında pek çok detay paylaşıldı. Buna göre, 5 Temmuz tarihinde başlayacak kayıtlar, 9 Temmuz 2021 'de sona erecek ve yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak. Yaz okulu kayıt kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler, AÖF yaz okulu ücreti ne kadar sorusunun da yanıtını araştırmaya başladı. İşte, ders kayıt adımları ve AÖF yaz okulu ücretleri...