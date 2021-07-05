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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:08 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:08

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ücreti ne kadar ve kaç para? 2021 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt ücreti ve ödeme yöntemleri

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ücreti ne kadar ve kaç para? 2021 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt ücreti ve ödeme yöntemleri

AÖF'te bahar döneminin sona ermesiyle birlikte yaz okulu için hazırlıklar başladı. Yaz okulunda eğitim almak isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu ücreti ve ders programı ile ilgili detayları araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu ücretleri okukl yönetimi tarafından açıklandı. AÖF internet sitesi üzerinden yapılacak kayıtlar için Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim sayfasını ziyaret etmek gerekecek. Ödemeler, hem internet üzerinden hem de ATM'lerden ödenebilecek. İşte, AÖF yaz okulu ücretleri, ödemenin nasıl yapılacağı ile bilgiler ve yaz okulu kayıt adımları...

AÖF yaz okulu için geri sayım sona eriyor. Yaz okulu kayııtlarının alınacağı yöntemden AÖF yaz okulu ücreti ve eğitimin nasıl yapılacağı hakkında pek çok detay paylaşıldı. Buna göre, 5 Temmuz tarihinde başlayacak kayıtlar, 9 Temmuz 2021 'de sona erecek ve yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak. Yaz okulu kayıt kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler, AÖF yaz okulu ücreti ne kadar sorusunun da yanıtını araştırmaya başladı. İşte, ders kayıt adımları ve AÖF yaz okulu ücretleri...

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KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler,

-FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı - AÖF&#39;ün sosyal ağlarından sonuçları takip edebilirsiniz! - Eğitim Haberleri

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimine göre ödeme bilgisi oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak yaz okulu kayıtlarını yaptırabilir. Ders seçimi yapmadan ödeme bilgileri oluşmaz.Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

▪ ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt tarihinin son günü saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

-Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.

- Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.

-Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.

-Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

- 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin kayıt durumu AKTİF ise yaz okulunda da öğrencinin kayıt durumu AKTİF olacaktır. Ancak öğrencinin bahar döneminde kayıt durumu PASİF ise yaz okuluna kayıt yaptırmış olsa dahi kayıt durumu değişmeyerek PASİF kalacaktır. Yaz okulunda kayıt durumu PASİF olan öğrenci, kayıt yaptırmış olsa bile öğrencilik haklarından yararlanamaz.

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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ücreti ne kadar ve kaç para? 2021 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt ücreti ve ödeme yöntemleri
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