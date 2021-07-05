Artvin lise taban puanları! 2021 Artvin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

ARTVİN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Artvin merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Artvin lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Artvin ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;