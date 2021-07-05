Artvin lise taban puanları! 2021 Artvin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Artvin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Artvin lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
İşte Artvin liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.
Artvin merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Artvin lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Artvin ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|391,5606
|9,42
|1,3
|ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|379,2001
|12,03
|3,28
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|353,3747
|18,66
|9,7
|ARTVİN / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|349,6055
|19,76
|5,87
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|302,4073
|36,17
|10,6
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,4088
|54,63
|26,67
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|257,8602
|58,43
|24,94
|ARTVİN / HOPA / Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|239,9687
|69,64
|10,63
|ARTVİN / MURGUL / Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|229,3457
|76,71
|23,4