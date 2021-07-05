Öğrenci ve velilerin bu yıl daha da geliştirilen "Tercih robotu"nu kullanabileceklerini dile getiren Selçuk, EBA'da bulunan bu robotun öğrenciler için rehberlik hizmeti yaptığını ifade etti.

Ziya Selçuk, okul ve kreş açmanın bakanlığının asli görevi olduğunu belirterek, kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında yeni kreş ve okul açılmaması ibaresinin diğer kamu kuruluşları için geçerli olduğuna dikkati çekti.

Gençlere kitap okumalarını, ezbere ve sloganlarla değil, sorgulayan kendine özgü dünya görüşü olan, bilime güvenen bireyler olmalarını tavsiye eden Bakan Selçuk, velilerden de çocuklarını yaşadıkları şehirlerle sınırlandırmamalarını, onlara ülkeyi ve dünyayı tanımaları için fırsatlar vermelerini istedi.