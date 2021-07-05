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Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:22 Son Güncelleme: 5.7.2021 10:22

Balıkesir lise taban puanları! 2021 Balıkesir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi

Balıkesir lise taban puanları! 2021 Balıkesir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada “Balıkesir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Balıkesir lise taban puanları 2021…

Yarın açıklanacak olan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Balıkesir lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar "Balıkesir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Balıkesir LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

BURSA LİSE TABAN PUANLARI 2021!

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,8177 1,47 0,1
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 436,6965 2,89 0,41
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 435,0532 3,06 0,06
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 428,2477 3,8 2,9
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 425,9199 4,07 3,15
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 422,338 4,5 0,49
BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 414,6585 5,53 3,07
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 413,3244 5,72 3,85
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 403,9999 7,18 3,81
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 398,4092 8,14 2,85
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 394,6251 8,83 8,15
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,0502 9,73 4,02
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,8786 13,04 1,38
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 363,9657 15,78 7,77
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 358,5249 17,23 0,45
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 313,0696 31,97 7,66
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,712 32,86 11,05
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 307,8627 33,98 10,12
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 301,6588 36,48 13,49
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 301,4234 36,58 6,31
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,4992 37,8 10,84
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 292,2884 40,53 16,88
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,0617 42 9,86
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 284,4949 44,14 8,97
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 283,9319 44,41 15,14
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,2402 49,83 13,13
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 244,3123 66,81 12,25
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 238,0821 70,89 13,7
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 237,466 71,3 27,83
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 202,8483 92,28 45,83
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Balıkesir lise taban puanları! 2021 Balıkesir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi
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