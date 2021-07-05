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Giriş Tarihi: 5.7.2021 22:27

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB ile E okul kayıt sorgulama ekranı! 2021 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB ile E okul kayıt sorgulama ekranı! 2021 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih için geri sayım sürerken öte yandan ilkokul 1. Sınıf ve ortaokula başlayacak milyonlarca veli ve öğrenci e-Okul kayıt sorgulama ekranı üzerinden “Çocuğum hangi okula gidecek?” sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilerin kayıtlarının, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileriyle e-Okul sistemi üzerinden yapıldığı biliniyordu. Hal böyleyken “2021-2022 İlkokul ortaokul kayıt sorgulama nasıl yapılır?” konusu gündemdeki yerini aldı. İşte e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile Çocuğum hangi okula gidecek? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamayla beraber milyonların gündeminde yer alan "Çocuğum hangi okula gidecek?" konusu netleşmiş oldu. E-Okul sistemi üzerinden gerçekleşen kayıt sorgulama ekranı ile merak edilen bu konu yanıt buluyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Buna göre; 2021-2022 İlkokul ortaokul kayıt sorgulama nasıl yapılır, Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilen tüm bu detaylar…

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB ile 2020 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman? E okul kayıt sorgulama ekranı!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2021-2022 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.

E OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021-2022 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:

MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:

"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."

Çocuğum hangi okula gidecek? MEB ile 2020 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman? E okul kayıt sorgulama ekranı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Çocuğum hangi okula gidecek? MEB ile E okul kayıt sorgulama ekranı! 2021 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?
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