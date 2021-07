Gazların Hacmi Neye Bağlıdır, Nasıl Ölçülür? Gazların Hacmi Var Mıdır, Ölçülebilir Mi?

Gazlar maddenin dört halinden birisidir. Gazların belirli bir şekilleri yoktur ve maddenin en düzensiz halidir. Gaz halinde bulunan maddelerin yoğunlukları oldukça azdır ve akışkanlığı oldukça fazladır. Gaz molekülleri içinde bulunduğu ortamın her yerine eşit bir şekilde yayılırlar. Her maddenin olduğu gibi gazların da belirli bir hacimleri bulunmaktadır. Gazların hacimlerini ölçmek için ise çeşitli yollar bulunur.

GAZLARIN HACMİ VAR MIDIR?

Her maddenin olduğu gibi gazların da uzay boşluğunda kapladığı bir alan vardır ve bu alana gazın hacmi denir. Özetle, her maddenin olduğu gibi gazların da hacimleri vardır.

GAZLARIN HACMİ NEYE BAĞLIDIR?

Gazların hacimleri, dolayısı ile yoğunlukları basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterirler. Gazın basınç ve sıcaklığının az miktarda değişmesi bile gazın hacminde oldukça büyük değişiklikler meydana getirmektedir. Örneğin bir kapta duran gazın basıncını iki katına çıkarırsak hacmi yarıya düşer diyebiliriz.

GAZLARIN HACMİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Gazların hacmi sıcaklık ve basınç ile oldukça alakalıdır. Gazlar aslında bulundukları ortamın hacmini, bulundukları kabın hacmini alırlar. Fakat gazların gerçek hacmini içinde bulunduğu kaptan bağımsız bir şekilde ölçmek gerekmektedir. Bunun yöntemi ise şu şekildedir; hacmi ölçülmek istenilen gaz, bir hortum aracılığı ile içi su ile doldurulmuş ve ters çevrilmiş olan bir silindire aktarılır. Gaz tüpün içine dolarken tüpteki suyun yerini alır ve buna bağlı olarak tüpteki su seviyesi de azalır. Azalan sıvının hacmi bize içine dolan gazın hacmini verecektir.

GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

Gazlar, sıvılar ve katılara oranla daha düzensizdir. Yani maddenin en düzensiz hali gazdır.

Gazlar, diğer gazlar ile her oranda karışarak homojen karışımlar haline gelirler.

Gazlar, içerisinde bulundukları kabın şeklini alırlar ve hacmine sahip olurlar.

Gaz molekülleri, yer değiştirme hareketi yapabilirler.

Gazlar akışkandır, sıkıştırılabilirler.

Gazların yoğunlukları maddenin diğer hallerinden daha düşüktür.

Gazların tanecikleri birbiri ile bağımsız olarak sürekli hareket etmektedirler.

Tüm gazları ısındığı zaman aynı oranda genleşirler.

GAZLARIN HACMİ ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?

Gazların hacmi ölçülebilir bir niceliktir. Gazların hacmi vardır ve içinde bulundukları kabın hacmine eşittir. Fakat gazların gerçek hacmini ölçmek istiyor isek bunu yukarıda anlattığımız yöntem ile yapabiliriz.