HKÜ öğrencileri radyo tiyatrosu yapacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, okyanusun ilk defa uçakla geçilişini anlatan, Bertolt Brecht'in ünlü "Lindberghlerin Uçuşu" adlı oyununu, HKÜ Radyo dinleyicileri için seslendirecek. Oyunun proje danışmanlığını HKÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek üstlenirken, İletişim Fakültesi öğrencilerinden Engincan Paksoy oyunu yönetecek.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İletişim Fakültesi'nin özellikle son yıllarda birçok yenilikçi proje gerçekleştirdiğini ve HKÜ Radyo'ya önemli katkılar sağladığını söylerken, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Telek de oyunu bir an önce dinleyici ile buluşturmak istediklerini belirtti.

Yıllar önce Bertolt Brecht'in yazdığı 'Lindberghlerin Uçuşu' adlı oyununu sahneye uyarlamak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Telek, "Bu hayali HKÜ'deki öğrencilerimle gerçekleştirdik. Ayrıca oyunun orijinalinde olduğu gibi bir radyo oyunu biçiminde üretilmiş olması beni çok mutlu etti. Başta oyunun yönetmeni Engincan Paksoy olmak üzere bütün ekibi tebrik ederim. Uzun yıllar hatırlanacak güzel bir işe imza attılar. Okyanusun ilk defa uçakla geçilişini anlatan bu güzel oyunu umarım değerli dinleyenlerimiz de beğenirler" dedi.

HKÜ İletişim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan oyunun proje danışmanlığını Deniz Telek, yönetmenliğini Engincan Paksoy, ses düzenleme ve miksajını Rüveyda Ebrar Taşçı, oyunculuklarını Umut Can Kütük, Engincan Paksoy, Rüveyda Ebrar Taşçı, Fatma Ahsen Yiğit, Şura Özkılınç, Ufuk Gürbüzdal, Uğur Karalar, ve Göksu Başarıcı, afiş tasarımını ise Melih Saner Küldöken üstlendi.