İstanbul, Ankara, İzmir ve il il MEB lise taban puanları 2021: Fen, Anadolu, İmam Hatip Lisesi, Meslek ve tüm liselerin LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları!

LGS tercihleri başlarken lise taban puanları, okul kontenjanları ve yüzdelik dilimler de merak konusu oldu. 5 Temmuz itibarı ile başlayan LGS tercih süreci, 16 Temmuz'da sona erecek. Tercih sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Antalya ve il il lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları araştırılmaya başlandı. MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. İşte, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi ve tüm liselerin taban puanları ile kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2021
LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?
En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.
MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.
Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Pansiyon Durumu
|Yabancı Dili
|Kontenjanı
|2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim
|2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim
|51695
|ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|68
|11,50
|3,70
|42496
|ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|7,54
|3,96
|60866
|AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|6,88
|3,59
|42802
|BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|10,25
|5,45
|51357
|BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|340
|9,59
|2,93
|60907
|BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|150
|2,71
|0,30
|51112
|BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|(**)
|(**)
|51127
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|150
|(**)
|(**)
|51128
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|120
|(**)
|(**)
|42519
|BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|238
|5,63
|2,78
|51608
|BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|120
|6,71
|1,28
|42908
|BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|5,65
|3,21
|60540
|BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|150
|4,10
|2,59
|43014
|BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|102
|2,55
|1,43
|42774
|BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|7,02
|3,66
|51701
|BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|2,50
|0,60
|43421
|BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|120
|(**)
|(**)
|60765
|BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|10,46
|4,40
|42815
|BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|9,03
|4,86
|51077
|BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|4,29
|1,35
|42529
|BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|90
|3,26
|1,56
|60529
|BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|150
|(**)
|(**)
|60594
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|1,11
|0,30
|51182
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Erkek)
|Almanca
|60
|0,08
|0,01
|51183
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|120
|0,08
|0,01
|42861
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|0,71
|0,14
|60463
|BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|102
|10,31
|5,09
|60464
|BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|68
|10,30
|3,27
|42855
|BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|3,81
|1,14
|42591
|BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|170
|9,63
|3,84
|60632
|BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|150
|0,85
|0,09
|60919
|BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|68
|8,13
|2,48
|51402
|BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Fransızca
|100
|0,02
|0,01
|42923
|BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|90
|5,90
|2,82
|42811
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|4,74
|1,07
|50853
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|150
|1,01
|0,07
|51572
|ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|10,91
|4,36
|51514
|ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|102
|8,86
|4,03
|50850
|ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|8,01
|2,39
|60770
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|5,45
|2,12
|51196
|FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız)
|Almanca
|150
|0,26
|0,04
|51418
|FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|150
|0,22
|0,01
|51354
|FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|60
|2,90
|0,95
|51355
|FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|60
|2,55
|1,04
|51120
|FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|Almanca
|180
|0,04
|0,01
|51066
|FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|150
|(**)
|(**)
|51642
|FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|(**)
|(**)
|42741
|FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|150
|0,97
|0,26
|51138
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|68
|8,75
|6,06
|51139
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|7,18
|4,22
|51160
|GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|9,42
|4,10
|51125
|GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|7,94
|2,71
|42706
|KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|180
|(**)
|(**)
|60451
|KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|(**)
|(**)
|42851
|KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|240
|(**)
|(**)
|51483
|KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|120
|0,15
|0,01
|51744
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|150
|0,59
|0,09
|60718
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|8,38
|3,26
|60719
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|34
|8,77
|4,70
|51123
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Fransızca
|30
|1,21
|0,82
|51124
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|1,11
|0,20
|60709
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|90
|(**)
|(**)
|60710
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|90
|(**)
|(**)
|51148
|KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|180
|2,44
|1,12
|42484
|KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|120
|1,61
|0,33
|60323
|KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|180
|2,92
|0,82
|42643
|KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|238
|5,27
|1,45
|51021
|KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|272
|6,92
|4,11
|51014
|KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|300
|11,04
|3,39
|42958
|KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|238
|8,37
|5,10
|51017
|MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|3,37
|1,40
|60842
|MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|2,71
|1,14
|51384
|MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|150
|2,07
|0,41
|51015
|PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|120
|3,66
|0,35
|51579
|PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|8,12
|4,19
|42904
|PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|7,24
|4,07
|60440
|PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|5,61
|3,55
|42950
|SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|11,54
|4,14
|60438
|SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|12,76
|4,92
|51686
|SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|9,82
|3,51
|51475
|SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|102
|7,88
|2,90
|42972
|SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|8,27
|2,32
|42970
|SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|150
|2,29
|0,78
|42824
|SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204
|9,94
|4,71
|51241
|SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|11,03
|5,43
|42943
|ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|120
|5,25
|1,43
|42609
|ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|102
|16,31
|8,61
|60787
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|102
|2,82
|1,28
|60588
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|102
|4,57
|2,89
|60761
|ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170
|7,79
|4,60
|60400
|TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|4,10
|0,92
|60913
|TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|102
|6,24
|4,13
|51224
|ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|238
|7,43
|2,89
|42969
|ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|150
|3,30
|1,16
|42533
|ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|136
|9,13
|4,21
|42980
|ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|90
|6,05
|2,36
|51271
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|120
|0,89
|0,26
|60749
|ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|0,35
|0,08
|60527
|ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|150
|4,95
|1,56
|60803
|ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|150
|9,85
|4,17
|51585
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|3,86
|1,72
|51586
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|30
|4,10
|2,15
|51105
|ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|90
|1,56
|0,43
|60802
|ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|(**)
|(**)
|51261
|ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|136
|8,74
|4,82
|42727
|ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|120
|(**)
|(**)
|44631
|ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Pansiyon Yok
|Almanca
|90
|(**)
|(**)
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