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Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:22 Son Güncelleme: 5.7.2021 10:32

Kare Prizmanın Hacim Hesaplaması - Kare Prizmanın Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir?

Kare Prizmanın Hacim Hesaplaması - Kare Prizmanın Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir?

Kare prizmanın hacmini bulunması için öncelikle kare prizma nedir onu bilmemiz gerekmektedir. Kare prizma, tabanı kare yan kenarları ise dikdörtgen olan bir prizmadır. Kare prizma hacmi en kolay hesaplanabilen prizmalar arasında yer almaktadır. Bu prizmanın hacmini hesaplamak için ise hem karenin bir kenar uzunluğu ya da bu karenin alanını bilmemiz gerekmektedir. Ayrıca bize lazım olan değerlerden bir tanesi de bu prizmanın yüksekliğidir.

Kare prizmanın hacmini hesaplamak için öncelikle kare prizmanın ne olduğunu anlamamız gerekmektedir. Kare prizma tabanı kare, yanal alanları dikdörtgen olan bir prizmadır. Kare prizmanın 2 tane taban alanı ve 4 tane yanal alanı bulunmaktadır. Ayrıca kare prizmanın 12 ayrıtı vardır. Bu geometrik şekil 3 boyutludur ve her şeyin olduğu gibi bu şeklin de bir hacmi bulunmaktadır. Kare prizmanın hacmini hesaplamak için ise iki adet veriye ihtiyacımız vardır. Bu verilerden bir tanesi taban alanının yani karenin bir kenar uzunluğu, bir de kare olan tabana ait yüksekliktir. Bu iki veri kullanılarak önce taban yüzdeki karenin alanını hesaplayıp sonrasında bu alan ile yüksekliği çarptığımız zaman kare prizmanın hacmini bulmuş oluruz.

KARE PRİZMA HACİM FORMÜLÜ

Kare prizmanın hacim formülü için iki tane veriye ihtiyacımız vardır bu iki veriden birincisi tabandaki karenin bir kenar uzunluğu, ikincisi ise bu prizmanın yüksekliğidir. Bu verilerden tabandaki karenin bir kenar uzunluğuna "a" ve bu prizmanın yüksekliğine "h" dersek prizmanın hacim formülü şu şekilde karşımıza çıkar:

V = a.a.h = a2.h

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Kare Prizmanın Hacim Hesaplaması - Kare Prizmanın Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir?
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