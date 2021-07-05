Küpün Hacim Hesaplaması - Küpün Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir?

Küpün hacminin belirlenebilmesi için öncelikle küp nedir onu bilmemiz gerekmektedir. Küpün ne olduğunu öğrenmek için de kare nedir onu bilmemiz gerek. Kare şeklinin özellikleri ise dört kenarı bulunmasıdır ve tüm kenar uzunluklarının eşit olmasıdır ve dört açısının da dik olmasıdır. Küp 6 tane karenin birbirine dik açılar ile birleşmesi ile oluşan 6 yüzlü, 12 tane ayrıtlı, 8 köşeli, düzgün bir geometrik şekildir. Küpün en önemli özelliklerinden bir tanesi ise tüm yüzlerinin kare olmasıdır. Küpün hacminin bulunması ise şu şekildedir. Küpün bir kenar uzunluğuna "a" der isek küpün hacmi a3=a.a.a şeklindedir.

KÜPÜN HACMİ FORMÜLÜ

Küpün hacmini bulabilmek için kare şeklini iyi bilmemiz gerekmektedir. Kare ise 4 kenarı bulunan ve 4 kenarının uzunluğu da birbirine eşit olan bir dikdörtgendir. Küp ise; 6 yüze sahip olan ve 6 yüzü de kare olan 3 boyutlu bir geometrik bir şekildir. Bu geometrik şeklin bir kenarı "a" uzunlukta ise küpün alanı a3 yani "a3= a.a.a " şeklindedir. Eğer bir küpün hacmini bulmak istiyor isek a yerine istediğimiz sayıyı yazarak istediğimiz küp için hacmi bulabiliriz.

KÜPÜN HACMİ NASIL HESAPLANIR?

Küpün hacmini hesaplamak için hesaplayacağımız küpün kenar uzunluğunu bilmemiz gerekmektedir. Kenar uzunluğu bilinen bir küpün hacmini hesaplamak ise oldukça kolaydır. Sadece tekbir işlem ile küpün hacmi hesaplanabilir. Bu işlem ise şu şekildedir. Uzunluğu biliyor isek tek yapmamız gereken bu bilinen sayının küpünü almaktır. Küpü almak ise aynı sayıyı kendisi ile 3 defa çarpmak anlamına gelmektedir. Küpün hacmi a ise yapacağımız işlem: a3 yani "a.a.a= a3" şeklindedir. Sadece bu işlem sayesinde küpün hacmi rahatça bulunabilmektedir.

KÜP HACMİ HESAPLAMA

Küp; 6 tane karenin birbirine dik açılar ile birleşmesi ile oluşan 6 yüzlü, 12 tane ayrıtı bulunan, 8 köşeye sahip, düzgün bir geometrik şekildir. Küpün en önemli özelliklerinden bir tanesi ise tüm yüzlerinin kare olmasıdır. Karenin en önemli özelliği ise her kenar uzunluğunun birbirine eşit olduğu bir dikdörtgen olmasıdır Bir küpün hacmini bulmak için bir kenar ölçüsünü bilmemiz yeterlidir. Bu kenar uzunluğunu bildiğimiz taktirde her küpün hacmini rahatça bulabilmemiz mümkündür. Küpün hacmi x3= x.x.x şeklindedir. Eğer bir küpün kenar uzunluğu 5 cm ise bu küpün hacmi 53= 5.5.5= 125 cm3 olarak karşımıza çıkmaktadır.