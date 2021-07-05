Kuşburnu Ne Zaman Toplanır? Kuşburnu Nasıl Olgunlaşır?

Kuşburnu meyvesi özellikle çayı için çokça toplanan, satılan bir meyvedir. Bu meyvenin vücuda yarattığı iyi etkiler sayesinde çoğu insan bu meyveyi bahçesinde, tarlasında yetiştirmeye başlamıştır. Bu meyvenin toplanması için kırmızı parlak bir hale gelmesi gerekir ve sonra da toplanır.

KUŞBURNU NE ZAMAN TOPLANIR?

Kuşburnu dünyada kutuplar hariç her bölgede çok rahat şekilde yetişebilmektedir. Bu bitkinin toplama zamanı oldukça önemli ve atlanmaması gereken bir detaydır. Türkiye'de kuşburnu toplama zamanı ise ağustos ayından ekim ayının ortasına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Kuşburnu bitkisi yılın bu zamanlarında yani sonbahar mevsiminin ortasına kadar toplanabilmektedir.

KUŞBURNU NASIL OLGUNLAŞIR?

İsmi sıkça karşımıza çıkan meyvelerden biri olan kuşburnu gerek çay gerek ise marmelat, reçel olarak tüketilmektedir. Bu bitki gülgiller familyasına aittir. Bu bitki olgunlaşınca taç yaprakları dökülür ve "kuşburnu" adı verilen 1,5- 2 cm uzunluğunda parlak kırmızı meyveler haline gelir.

KUŞBURNU MEYVESİ NASIL KURUTULUR?

Kuşburnu meyvesi kızardıktan sonra toplanmalıdır. Toplanan bu kırmızı meyvelerin sap ve çiçek kısmı temizlenmeli bu işlemden sonra da serin bir yerde havadar bir ortama serilmelidir. Direkt gün ışığından kurutulmaktan uzak durulması, direkt gün ışığı bitkinin yanmasına sebep olabilmektedir. Bu sebepten dolayı güneş ışığı almamalıdır. Çürümeyi önlemek için ise nemli ve rutubetli yerlere serilmemelidir. Kuşburnu meyvesi kuruması güneşlenme durumuna göre 2 günden 1 haftaya kadar uzayabilmektedir. Kuşburnu kuruduktan sonra 2 sene kadar kuru ve serin ve temiz bir ortamda muhafaza edilebilir.

KUŞBURNU NE ZAMAN BUDANIR?

Kuşburnu meyvesi en çok kuşburnu çayı yapılarak daha sonra ise de reçeli, meyve suyu ve bebek maması da elde edilebilir. Bu meyveyi kırmızı parlak bir renk aldıktan sonra yani ağustos ayından ekim ayının ortasına kadar olan dönemde budanmaktadır.

KUŞBURNU HANGİ BÖLGEDE YETİŞİR?

Kuşburnu meyvesi özellikle çayı ile ön plana çıkan meyvelerden bir tanesidir. Kurutulduktan sonra çayı yapılan bu meyvenin asıl vatanı Türkiye'dir. Bu meyvenin Dünya'ya Türkiye'den yayıldığı tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise bu meyve başlıca Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişmektedir. Bu bölgelere ek olarak Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde yetişmektedir.