Yurt genelinde yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren 2021 LGS tercih işlemleri, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibarı ile başladı. Öğrenciler ve velileri, lise tercihi sürecinde son tarih olan 16 Temmuz'a kadar LGS tercihleri yapacak. LGS tercihleri online olarak E Okul ekranı üzerinden yapılacak. Öğrenciler, adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilimlere göre okullar arasından sıralama yaparak LGS tercihleri işlemini MEB'e bildirecek.Öğrencilerin ve velilerin işini kolaylaştıracak olan lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri erişime açıldı. Öte yandan, E Okul LGS tercih robotu da sayfası da aktif edildi. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte, E Okul LGS tercih yapma ekranı, lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri
LGS tercihleri 5 ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler ise mutlaka a ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranıa çılmayacaktır.
MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.
Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ