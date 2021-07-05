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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:44

LGS tercih yapma ekranı 2021: LGS tercihleri başladı mı, lise tercihi nasıl ve nereden yapılacak? MEB E Okul LGS tercih robotu ve lise tercih ekranı!

LGS tercih yapma ekranı 2021: LGS tercihleri başladı mı, lise tercihi nasıl ve nereden yapılacak? MEB E Okul LGS tercih robotu ve lise tercih ekranı!

LGs tercihleri için beklenen gün geldi. Lise tercihi başvuruları, 5 Temmuz tarihi itibarı E Okul üzerinden başladı ve ve 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler, E Okul LGS tercih yapma ekranı üzerinden puanlarına ve adreslerine göre lise tercih başvurusu işlemlerini yapacak. Öğrencilerin işini kolaylaştıracak LGS taban puanları, lise okul kontenjanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından paylaşıldı. Öte yandan, 2021 LGS tercih robotu da öğrencilerin ve velilerin işini kolaylaştırmak için erişime açıldı. Peki, LGS lise tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte, E Okul LGS tercih robotu ekranı, lise tercih başvurusu sayfası ve 2021 lise taban puanları, kontenjanları ile yüzdelilk dilimleri

Yurt genelinde yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren 2021 LGS tercih işlemleri, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibarı ile başladı. Öğrenciler ve velileri, lise tercihi sürecinde son tarih olan 16 Temmuz'a kadar LGS tercihleri yapacak. LGS tercihleri online olarak E Okul ekranı üzerinden yapılacak. Öğrenciler, adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilimlere göre okullar arasından sıralama yaparak LGS tercihleri işlemini MEB'e bildirecek.Öğrencilerin ve velilerin işini kolaylaştıracak olan lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri erişime açıldı. Öte yandan, E Okul LGS tercih robotu da sayfası da aktif edildi. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte, E Okul LGS tercih yapma ekranı, lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

LGS tercihleri 5 ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler ise mutlaka a ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

E OKUL LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE TERCİH BAŞVURUSU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

SINAVA GİRMEYENLER LGS TERCİHİ YAPABİLECEK Mİ?

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranıa çılmayacaktır.

2021 LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS tercih yapma ekranı 2021: LGS tercihleri başladı mı, lise tercihi nasıl ve nereden yapılacak? MEB E Okul LGS tercih robotu ve lise tercih ekranı!
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