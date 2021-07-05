Ankara lise taban puanları - 2021 Ankara Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Ankara'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. Tercihler için hazırlıkların başlamasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS YEP lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları ile ilgili bu seneye ait verilere ulaşmaya çalışıyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Ankara Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Ankara ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? LGS ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları bugün açıklandı! LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun bugün yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılacak. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak. İşte, Ankara Lise taban puanları...