LGS'ye girmeyen öğrenciler lise tercihi yapacak mı, hangi liseye gidecek? 2021 Sınavsız LGS lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

LGS'ye girmeden liseye gidecek olan 8. sınıf mezun öğrencileri; "Sınavsız LGS lise tercihi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenciler, lise tercihlerini ikamet adresine dayalı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

LGS'YE GİRMEDEN LİSEYE GİDİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretin Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre, 8'inci sınıfı bitiren ve bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan, kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler, ikamet adresine uygun olan ve kontenjanı bulunan anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine kayıt edilebilir.