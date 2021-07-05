LGS'ye girmeyen öğrenciler lise tercihi yapacak mı, hangi liseye gidecek? 2021 Sınavsız LGS lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

LGS'ye girmeden liseye gidecek olan 8. sınıf mezun öğrencileri; "Sınavsız LGS lise tercihi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenciler, lise tercihlerini ikamet adresine dayalı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
LGS'YE GİRMEDEN LİSEYE GİDİLİR Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretin Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre, 8'inci sınıfı bitiren ve bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan, kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler, ikamet adresine uygun olan ve kontenjanı bulunan anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine kayıt edilebilir.
SINAVSIZ ALAN LİSELER NEYE GÖRE ÖĞRENCİ ALACAK?
Ancak LGS'siz alan liseler öğrencinin bir önceki eğitim basamağından kaç ortalamayla mezun olduğuna dikkat etmektedir. Bu ortalama okuldan okula değişmektedir. Sınavsız öğrenci alan okulların sınavsız yerleştirme puanını, okula en son yerleşen öğrencinin sınavsız yerleştirme puanı belirlemektedir.
LİSELERE SINAVSIZ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
LGS'ye katılıp istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, sınavsız alan okullara giderek bir sonraki yıl yeniden sınava girme ve istediği okula gitme hakkına sahip oluyor. Böylece merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9'uncu sınıfın sonuna kadar başka okula geçiş yapabiliyor. Fakat geçiş yapmak için öğrencinin sınav puanının olması şartı koşuluyor.
SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2021
Adrese dayalı lise sorgulama işlemi için ilerleyen tarihlerde sınavsız okulların kontenjanları yayınlanacak. Bu veriler ışığında öğrenci kimlik numarası ve okul numarası ile adrese dayalı lise sorgulama işlemi gerçekleştirilecek.