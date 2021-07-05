LGS tercih kılavuzunda yer alan lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ile tercihler yarın başlıyor. 5 Temmuz – 16 Temmuz tarihleri aralığında e-Okul sistemi aracılığı ile gerçekleşecek olan tercihlerde adaylar kendi puanlarını göz önüne alarak Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek. Bu noktada "e-Okul 2021 LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta içinde 2021 lise taban puanları ile LGS tercih kılavuzu yayımlanmıştı. Buna göre; LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte tüm detaylar…
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LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?
En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.
LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden detaylara erişebilirsiniz...
2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ