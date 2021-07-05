Öğrencilere kritik uyarı! Kariyer odaklı seçim yapın

1 milyon 240 binden fazla 8'inci sınıf öğrencileri ve velileri için bugünden itibaren lise tercih maratonu başlıyor. Tercih işlemleri 16 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Bu yıl Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu liselerine 56 bin 396, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 ve Anadolu imam hatip liselerine ise 36 bin 712 öğrenci alınacak.