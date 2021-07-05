Pozitif Ayrımcılık Ne Demek? Pozitif Ayrımcılık Nedir?

Toplumda ötekileştirilmiş, standart haklardan yararlanması güç hale gelmiş kişiler için eşitlik pozitif ayrımcılıkla sağlanmaktadır. Dezavantajlı grup ve kişilerin toplumun geri kalanının sahip olduğu şartlara eşitlenebilmesi için uygulanan ayrımcılık türüne pozitif ayrımcılık adı verilir. Hal böyle olunca, son yıllarda kullanımı hızla artan bu ifade; pozitif ayrımcılık ne demek, kimlere verilir gibi sorularla inceleniyor. Pek çok kişinin merak ettiği bu kalıp pozitif ayrımcılık nedir sorusuyla internette araştırılıyor.

SOSYAL PSİKOLOJİDE AYRIMCILIK NEDİR?

Ayrımcılık bir gruba ya da o grubun üyelerine; cinsiyet, ırk, din, mezhep, milliyet, cinsel yönelim ve benzeri sebeplerle önyargılı davranma, diğerlerinden ayrı tutma işine denir. Bu ayrımcılık yalnızca negatif değil pozitif yönde de olabilir.

POZİTİF AYRIMCILIK NE DEMEK?

Toplumda meslek edinme, yönetme, maaş zammı ve benzeri hususlarda kadınlara, çocuklara ya da toplumun genelinden bir adım geride olanlara ayrıcalık tanıma durumuna pozitif ayrımcılık adı verilir. Dezavantajlı grupları toplumun geri kalanıyla eşit duruma getirme çabasından ortaya çıkmıştır.

POZİTİF AYRIMCILIK KİMLERE VERİLİR?

Pozitif ayrımcılık, herkesin rahatlıkla kullanabildiği bazı hakların dezavantajlı gruplar tarafından kullanılamaması durumunda devreye girer. Bu gruplar özel haklara sahip olmaları halinde genelin faydalandığı haklardan faydalanabilir, yani ancak özel haklarla toplumun geri kalanına eşit hale gelebilir. Böylece toplumda eşitlik pozitif ayrımcılıkla sağlanmış olur. Örneğin Türkiye'de kamuya açık tuvaletler tekerlekli sandalye kullanan ya da çeşitli engelleri bulunan bireyler için kullanışlı hale getirildiğinde pozitif ayrımcılık sağlanmış olur.

NEGATİF AYRIMCILIK NE DEMEK?

Negatif ayrımcılık ise eski çağlardan bu yana ırk, renk, mezhep, din, milliyet ve benzeri özelliklere bağlı olarak gözlemlenen ve insanlık tarihini kana bulayan bir durumdur. Ötekileştirme ve toplumdan soyutlama olarak başlayan negatif ayrımcılık, soykırımlara varan sonuçlara sebep olabilmektedir. Çeşitli özelliklerine bağlı olarak ayrımcılığa uğrayan kişiler, başkalarının sahip olduğu haklardan mahrum bırakılır ve bu durum zaman içinde meşru görülmeye başlar. Kültür ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, din ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı gibi konular negatif ayrımcılık kapsamındadır.